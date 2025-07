La oposición en el Ayuntamiento de Valladolid critica la "chapuza" del carril bici y la "continuidad de las obras"

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE y Valladolid Toma la Palabra han criticado este miércoles las obras que lleva a cabo el Ayuntamiento de la ciudad en el cruce del nuevo trazado del carril bici de Isabel la Católica con el puente del Poniente, lo que consideran una "chapuza", mientras los socialistas advierten de que "no son meros retoques sino la continuidad de unas obras innecesarias".

Las formaciones de izquierdas han criticado casi al unísono las obras que inició el Ayuntamiento este martes, justo dos semanas después de la inauguración del nuevo carril bici, que sirvió al equipo de Gobierno de PP y Vox para eliminar el vial ciclista que transcurría por el carril derecho de la calzada en sentido paseo de Zorrilla.

El alcalde de la ciudad ha afirmado que las obras son "retoques" que ejecuta la propia empresa adjudicataria dentro del mismo contrato de obra, mientras que fuentes municipales han confirmado que también se llevará a cabo una "pequeña" actuación "aproximadamente en diez días" junto al murete del acceso al párking de Isabel La Católica para "mejorar el carril de acceso en calzada de los vehículos que acceden al aparcamiento y eliminar el pequeño tramo de carril bici junto a la acera existente incrementando así la plataforma peatonal".

Carnero ha incidido en que estas actuaciones "ya estaban contempladas" en el proyecto de obras y no suponen modificaciones del mismo.

Por ello, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha considerado que esta actuación viene a "dar la razón" al PSOE que afirmó hace unas semanas cuando se aprobó un modificado de obra mantuvo que los trabajos se iban a extender hasta "finales de julio".

"Con tal de no darnos la razón, Carnero ya no sabe cómo maquillar esta chapuza. Es que no han pasado ni dos semanas de la inauguración y esas obras que eran completamente innecesarias continúan", ha enfatizado.

Por su parte, la portavoz de VTLP ha insistido en el calificativo de "chapuza" porque "hace menos de 15 días que se ha inaugurado el nuevo carril bici de Isabel la Católica a bombo y platillo por el equipo de gobierno"-

"Cuando se hace una obra chapucera encima de una acera, con un paso de cebra, con el paso de las personas invidentes a la vez que las personas peatones, a la vez que las bicicletas, todo eso nos genera más que problemas que ahora hay que empezar a arreglar", ha insistido la edil.