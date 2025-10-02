La oposición duda de que la Junta cumpla el Estatuto y el PP recuerda que Carriedo ha dicho "en tiempo y forma"

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos en la oposición han coincidido este jueves al expresar sus dudas respecto a que la Junta de Castilla y León vaya a cumplir el mandato del Estatuto de Autonomía que obliga a presentar el proyecto de presupuestos antes del 15 de octubre, toda vez que el Consejo de Gobierno de este jueves no ha aprobado el techo de gasto no financiero que debe sustentar las cuentas del próximo año y que tiene que debatir en las Cortes.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, se ha limitado a recordar las declaraciones del portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en las que ha afirmado que el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2026 y el techo de gasto se presentarán "en tiempo y forma".

Dicho esto, el portavoz del Grupo Popular se ha remitido a esas afirmaciones y a las declaraciones que haya realizado el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que ha coincidido en el tiempo con la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces.

"Ya me espero cualquier cosa y del 'jeta' de Carriedo me espero todavía mucho más", ha afirmado por su parte el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, que ha tildado de "barbaridad" la posibilidad de que la Junta de Castilla y León presente el techo de gasto para 2026 y el proyecto de presupuestos de la Comunidad a la vez.

Por su parte, la viceportavoz del Grupo Socialista, Nuria Rubio, ha exclamado que a nadie la puede sorprender que la Junta no haya aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno el techo de gasto no financiero y ha tirado de ironía para recordar que el año pasado lo presentó pensando que no lo iba a sacar adelante por su minoría parlamentaria y finalmente fue aprobado tras la abstención del PSOE.

"Cuando lo sacaron no presentaron presupuestos", ha recordado Rubio que ha cargado contra la actitud de un Gobierno que está "totalmente agotado" e "instaurado en la vagancia absoluta" y que "solamente hace anuncios vacíos". "Lo que vemos es la nada", ha zanjado la socialista.

Por su parte, el portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha recordado que la Junta de Castilla y León ha tenido un año para presentar presupuestos --la Comunidad tiene prorrogadas las cuentas de 2024 que aprobó precisamente con los de Santiago Abascal-- "y no ha querido" tras lo que ha ironizado sobre la "casualidad" de que lo vaya a hacer "todo a la vez" y "a carreras" a las puertas de la cita electoral.

"No tienen ninguna intención de aprobar cuentas para esta Comunidad porque si no lo hubiese presentado a lo largo del último año, para tenerlo todo preparadito, todo bien y todo de acuerdo a la legalidad", ha considerado Hierro que ha apuntado al proyecto de presupuestos de 2026 como "una estrategia electoral" de un PP al que ve "nervioso" por las encuestas.

Hierro ha acusado por otro lado al Partido Popular de "volver a utilizar la publicidad institucional como un elemento de promoción de campaña electoral" y se ha referido en concreto a una campaña de la Consejería de Familia por valor de 150.000 euros que sitúa a Castilla y León como líder en atención referentes en envejecimiento activo, que, según ha asegurado, impide la Ley de Publicidad Institucional.

Por su parte, el procurador de Valladolid en el Grupo Mixto, Francisco Igea, ha ironizado sobre el papel de la directora general de Relaciones Institucionales, Ruth Andérez, que representa a la Junta en las reuniones en las Cortes, a la que se ha referido como "un marmolillo que se pone en la mesa no emite sonido" por no haber podido responder cuándo se registrará el proyecto de presupuestos o el techo de gasto.

Dicho esto, Igea se ha dirigido a los grupos parlamentarios y se ha mostrado partidario de habilitar todo el periodo que queda de legislatura --sería hasta mediados de enero-- para "favorecer en lo posible" la tramitación de los presupuestos "si finalmente Mañueco cumple con su palabra, cosa que sería novedoso", ha bromeado.

"No tendría mucho sentido que traigamos unos presupuestos y hagamos un debate de una cosa que sabemos ya que por tiempo no vamos a poder tramitar", ha advertido el exsocio de Gobierno de Fernández Mañueco.