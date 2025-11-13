La oposición enmienda la totalidad de las cuentas de Sanidad: "Tienen claro aroma privatizador"

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios en la oposición han expresado este miércoles su rechazo al proyecto de presupuestos de la Consejería de Sanidad para el año 2026 al ser "insuficientes", "no garantizar la equidad" y tener "claro aroma privatizador".

"Los presupuestos para el 2026 que nos ha planteado hoy el señor Vázquez para la Consejería de Sanidad no garantizan el derecho a la salud de los castellanos y leoneses. Nacen tocados, mal estructurados, son ineficientes, insuficientes y tienen un claro aroma privatizador", ha resumido el portavoz socialista Jesús Puente durante su intervención.

Puente ha rechazado las críticas de infrafinanciación realizadas por el consejero Alejandro Vázquez para recordar que el valor de la deuda pública de Castilla y León equivale "a ser por sí misma la tercera Consejería de importancia" y lamentar que se hayan opuesto a la "quita" propuesta por el Ejecutivo central.

En este contexto ha vuelto a denunciar que se desvíen "casi 200 millones" de transferencias del Estado a Castilla y León a la medicina privada, lo que ha calificado de "buen negocio para unos pocos y pésimas noticias para la mayoría". "Mala y pésima gestión", ha apostillado.

Un argumento que ha vuelto a responder el titular de Sanidad, al insistir en que los datos utilizados ayer por el presidente del Gobierno eran de 2023 y que Castilla y León es la tercera autonomía que "menos porcentaje" del presupuesto dedican a estos conciertos. "Vamos a ser serios en este tema", ha afeado al portavoz socialista para insistir en que en comunidades gobernadas por el PSOE como Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha el dinero las partidas "están muy por encima de este 3,4 por ciento de Castilla y León".

Para Puente, no obstante, las cuentas no "corrigen" el retraso en la capacidad de gasto que ha cifrado en "1.445 millones". "Pero hay algo aún más grave para nosotros. Estos presupuestos no garantizan el acceso al sistema de salud de nuestros ciudadanos. O mejor dicho, mantienen el deterioro al acceso de nuestros ciudadanos a la sanidad pública. Hay listas de espera para ser atendida una atención primaria por encima de las 72 horas, que se extiende a más de 10 días en demasiados casos", ha añadido, extendiendo esas críticas a las quirúrgicas, lo que supone "el mayor lastre para el acceso a un sistema en igualdad de condiciones".

También ha denunciado que las mujeres están "permanentemente cuestionadas en sus derechos sexuales y reproductivos" al tener que "abandonar en la mayor parte de los casos sus provincias de residencia para acceder a la interrupción contra del embarazo que la ley garantiza". "Estos presupuestos no son los adecuados porque también violentan derechos importantes de los pacientes como son los que tienen necesidades de cuidados paliativos. En conclusión, ni marco legal adecuado, ni presupuesto suficiente para nuestra autonomía y por eso vamos a presentar una enmiendan a la totalidad", ha zanjado.

Desde UPL, su portavoz José Ramón García ha denunciado que el proyecto de presupuestos es "repetitivo y con proyectos eternamente incumplidos". "Siguen con el maquillaje contable y con la propaganda electoral", ha avanzado en su intervención.

Para el procurador leonesísta, todos los presupuestos contienen las "mismas promesas y titulares", pero que la ejecución "no es real". "Se repiten partidas para infraestructuras sanitarias que llevan una o incluso dos décadas prometidas y siguen sin hacer absolutamente nada", ha abundado para poner de ejemplo la unidad satélite de radioterapia para El Bierzo, que, en sus palabras, "se prometió que iba a estar en funcionamiento en el año 24" y todavía no se había hecho "nada" a día de hoy, para lamentar, además, que la Junta lo retrasa "más allá de 2028".

"Valoramos las unidades de reproducción asistida en los hospitales de Salamanca y de León para evitar ese traslado de mujeres a Valladolid, que son bastante incómodos", para finalizar señalando que sigue habiendo "más propaganda que realidad". "No pedimos igualdad, pedimos cumplimiento, queremos una sanidad pública, equitativa y real. Y vemos que las cifras crecen, pero la ejecución se hunde. La sanidad pública en León y en Castilla no puede medirse en millones presupuestados, sino en obras terminadas, médicos y personal sanitario contratados, y pacientes bien atendidos. La publicidad ya cansa", ha finalizado.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, su portavoz Rebeca Arroyo Ortega, ha denunciado la "falta de claridad" a la hora de distribuir el aumento de las partidas que contempla el presupuesto, de ahí que haya mostrado sus dudas de que sirva para "atajar los problemas más importantes" de la como las "largas listas de espera" o "paliar el déficit de profesionales sanitarios" o si va a servir para "mejorar la atención sanitaria en las zonas rurales". "No vemos una programación clara y concreta del destino de las cantidades contenidas, vemos muchas generalidades y además falta de inclusión, de ayudas para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades y patologías que afectan a multitud de ciudadanos de Castilla y León", ha resumido.

En este punto, ha recordado exigencias de su grupo como el incremento de matronas en Atención Primaria, la implantación de la enfermera escolar, la inclusión de las enfermeras geriátricas en la relación de puestos de trabajo, el incremento de fisioterapeutas en Atención Primaria, logopedas o la incorporación de psicólogos también en Atención Primaria. "Castilla y León, lamentablemente, es una de las cinco comunidades de España que todavía no los ha incorporado", ha finalizado.

Por último, ha mostrado su "preocupación" por el aumento de la presión en el sistema, que, en sus palabras, "va de la mano del aumento de la presión migratoria", por lo que ha exigido "un control férreo sobre las tarjetas sanitarias expedidas a no residentes en España".

FALTAN 230 MILLONES y CLÍNICO

Desde el Grupo Mixto, el procurador Francisco Igea, ha denunciado que a las cuentas le faltan "230 millones" para que el sistema sanitario funcione y, por lo tanto, supone "una enmienda a la totalidad por sí sola". "Ha hablado del presupuesto de este año y no de la ejecución del 24. Y hace dos años, en gasto corriente, gastamos 1.604 euros. Y este año presupuestamos 1.442. Y en transferencias fueron 896 millones y este presupuestamos 824. Lo que quiere decir que falta solamente aquí 235 millones y no se sacan de cualquier lado", ha señaldo.

En su exposición Igea ha reprochado la "autosatisfacción" del consejero durante su exposición cuando, según ha advertido, el número de quejas de pacientes y de agresiones a sanitarios se han aumentado. "Quizás esto nos debería hacer reflexionar un poco sobre cómo perciben, cuál es el ambiente, el nivel de tensión que a veces viven nuestros sanitarios y qué podemos hacer... algo sobre lo que no ha hablado", ha finalizado.

Sí que ha arrancado el compromiso del consejero en cuanto a la situación del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con habitaciones con tres pacientes. "Evidentemente, coincido con usted en que hay que mejorar ese hospital. Usted trabaja en él, yo he tenido familiares muy directos en él y sé que evidentemente no está adecuado a la medicina que se hace en ese centro, a la buena y excelente medicina que se hace en ese centro", ha zanjado.

Por último, desde el Grupo Parlamentario Popular, José María Sánchez, ha valorado un presupuesto "que no es un papel lleno de números, es una hoja de ruta que determina lo que verdaderamente importa, las personas, su salud y el fortalecimiento del sistema público de salud". El 'popular' ha incidido en que los presupuestos "refuerzan" la Atención Primaria, la "calidad" asistencial de los hospitales, a mejorar y modernizar la tecnología. "En definitiva, más recursos, más compromiso con todos los ciudadanos de Castilla y León", ha finalizado.