Oposición pide dimisión de Sáez Aguado por convocar oposición de modo electoralista y crear una situación "de vergüenza"

Actualizado 23/11/2015 19:58:50 CET

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición han pedido al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, que dimita y asuma responsabilidades por la convocatoria de unas oposiciones de enfermería con un carácter "electoralista" y provocar una situación de "vergüenza", "disparatada", una "osadía" y que ha supuesto "jugar a la ruleta rusa" con los opositores.

Así se han expresado los diversos portavoces de la oposición en el marco de la comparecencia de Sáez Aguado en la Comisión de Sanidad en las Cortes para explicar lo sucedido con las oposiciones de enfermería, suspendidas cautelarmente por un auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tras un recurso de la Administración General del Estado (AGE).

En concreto, la portavoz socialista Mercedes Martín ha asegurado que es "innegable" lo que considera un "desastre", un "auténtico escándalo" con "oscuros y perversos" objetivos alejados del interés de los profesionales y la estabilidad del empleo y ha cuestionado cómo es posible que no hablen o entiendan los gobiernos centrales y autonómicos cuando son del mismo partido.

Martín ha asegurado que no se ha calculado el "daño ético, moral" o las expectativas de los opositores con una situación "de vergüenza" que se ha generado por una actuación que considera "electoralista, egoísta, con desidia" y jugando con el futuro de estas personas, algo que ha añadido que ha provocado el PP de Castilla y León y España y no el TSJCyL.

Tras asegurar que con esta situación el consejero pierde la credibilidad, Martín cree que la situación se debe a una "negligencia, incapacidad manifiesta" y cree que no es suficiente con pedir disculpas, sino que tiene que "asumir" su responsabilidad porque cree que ha "estafado, engañado, mentido" y convertido en "drama" un problema hasta la víspera de las oposiciones por "desidia, soberbia y frivolidad" mientras que tenía que haber buscado una "solución política", aunque ya "es tarde" y hay un "daño irreparable".

Por todo ello, ha pedido como "último gesto de dignidad" la dimisión del consejero dado que el daño hecho "no tiene remedio".

PROCESO "VICIADO"

También la portavoz de Podemos Isabel Muñoz ha pedido la dimisión del consejero ante la "osadía" que ha tenido en un proceso que desde el primer momento, a su juicio, estaba "viciado" y se haya provocado un escándalo tras lo que se disculpan en las sentencias y la alta litigiosidad de la Consejería de Sanidad.

Muñoz también ve un "clarísimo" interés "electoralista" que han tenido como daños "colaterales" a los opositores, responsabilidad que cree que recae sobre la Consejería y sobre él mismo, ya que en su opinión se tendrían que haber suspendido las oposiciones cuando se recibió el requerimiento del Ministerio.

La portavoz de Podemos ha criticado que el consejero haya dicho que hay que "arriesgarse" y cree que tendría que haberlo "pensado antes" y le ha reclamado que no "juegue" con la vida, recursos y tiempo de las personas que quieren ganarse la vida. "Los experimentos con gaseosa y no con la vida de las personas", ha añadido.

Isabel Muñoz ha censurado la "descoordinación" entre los miembros de dos gobiernos de mismo signo porque "a cualquiera con sentido común" se le hubiera ocurrido llamar por teléfono y preguntar "qué pasa con esto". "O están divididos o usted es un intrépido", ha dicho.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos Manuel Manuel Mitadiel ha calificado de "disparatado" el proceso, algo que no es "novedad" en la Consejería y no ha admitido lo que considera "excusas" del consejero porque cree que la única explicación es que "no hay política de personal" ni una "planificación", a lo que ha añadido visos de intereses electoralistas porque la interinidad existía también en años anteriores.

Además, ha cuestionado si esta situación se produce en Castilla y León por quejarse por la financiación o la minería, dado que en otras comunidades no ocurre, y cree que se deberían de haber paralizado las oposiciones antes de llegar a esta situación.

ASUMIR RIESGOS

Mitadiel considera que hay que ser "prudente" y ha reclamado que se asuman responsabilidades porque, a su juicio, no hay soluciones a corto plazo, dado que hay "pequeñas posibilidades" de un fallo favorable del TSJCyL. "¿Cuál era su riesgo? Asúmalo", ha espetado al consejero.

Finalmente, el procurador de IU-Equo, José Sarrión, considera que hay una responsabilidad compartida entre las obligaciones que se han establecido por parte del gobierno y la Unión Europea con la austeridad pero también por otra parte por un comportamiento "ilegítimo" de la Consejería al actuar "con un riesgo evidente que no ha publicitado".

Sarrión ha criticado que este riesgo fuera conocido, calculado, pero que no se haya dado a conocer entre las personas que se presentaban a la oposición, muchas de las cuales no tenían idea de que se pudiera producir esta situación.

Además de un posible carácter electoralista, José Sarrión cree que también lo que se ha podido es intentar "enmascarar" problemas del actual modelo y dar falsas esperanzas, pero cree que el daño a miles de personas ya está hecho, son de carácter económico pero también problemas de cara al futuro.

El procurador ha reclamado una devolución de las tasas en un plazo "razonable" y sin complicaciones burocráticas y también ha reclamado que asuma su error y dimita de su cargo.

Por su parte, el procurador 'popular' Alejandro Vázquez ha reiterado las disculpas pedidas por el consejero y ha justificado la forma de actuar de la Consejería ante un "riego relativo" de que se recurrieran las oposiciones, al tiempo que ha lamentado la convocatoria, por lo que ha solicitado dar los pasos necesarios para buscar una solución y se ha puesto a disposición de los afectados para ello.