La oposición rechaza las cuentas de Agricultura porque "dan la espalda al campo" y están "vacías de pulmón"

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios en la oposición han expresado este miércoles su rechazo al proyecto de presupuestos de la Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para el año 2026 porque "dan la espalda al campo" y son "las migajas de un presidente agotado", en palabras de la socialista Virginia Jiménez Campano, y porque están "vacíos de pulmón y desconectados de la situación real del sector", para el procurador de Vox José Antonio Palomo.

Por su parte, el procurador de UPL José Ramón García Fernández ha reclamado "hechos" frente a "promesas" y ha hecho especial hincapié en la necesidad de que se ejecuten los presupuestos ante el "maquillaje contable" de la Junta a la que ha advertido de que no puede ser que haya proyectos presupuestos desde el año 2008 que estén parados.

Por último, el procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández ha ironizado sobre la falta de referencia inicial de la consejera tras una "chapa de una hora" a dos asuntos "fundamentales", a su juicio, la "ingente cantidad" de dinero que gestionará el ITACyL, al que se ha referido como "un foco enorme de corrupción, de enchufismo y de nepotismo", y el futuro de la PAC a partir de 2028 para la que se ha anunciado un "recorte salvaje".

La procuradora socialista Virginia Jiménez ha centrado las críticas en que el proyecto de presupuestos de la Comunidad "nace muerto, sin rigor, sin credibilidad y sin alma" ya que no mira a Castilla y León y "sólo a Génova" --la sede nacional del PP-- y sólo obedece "a los dictados de Feijoó", a lo que la consejera ha respondido que la Junta ha presentado las cuentas "en plazo" a diferencia del Gobierno de la nación.

Asimismo, ha afeado que el Partido Socialista haya anunciado la presentación de la enmienda a la totalidad antes de que hayan concluido las comparecencias de los consejeros lo que evidencia, a su juicio, que en el PSOE nunca ha existido una verdadera voluntad de acuerdo, de dialogar y de buscar lo mejor para Castilla y León.

La portavoz socialista ha acusado por otro lado a la Junta de "presumir de inversiones" que no son suyas --en referencia al FEAGA, el FEADER, la PAC y el MAPA-- y ha asegurado que la Comunidad ha recibido recibió del Gobierno central más de 64 millones de ayudas por la sequía, 27 millones de incendios, 1,9 millones para sanidad animal y más de 120 millones en modernización de regadíos. "Que nos diga qué hace aquí la Junta y qué pone el Gobierno del PP", ha retado la socialista.

"Anuncian millones pero recortan en músculo, eso no es ambición", ha advertido por su parte José Antonio Palomo que ha comparado el proyecto de presupuestos de la sección de Agricultura con "una colección de anuncios reciclados" y con una operación de marketing pero "sin fechas, sin plazos y sin compromisos".

El procurador de Vox ha sentenciado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que gestiona el PP desde que los de Santiago Abascal salieron de los gobiernos autonómicos en julio de 2024 "ya no es del campo" y ha lamentado que ahora está subordinada a Madrid y a la Agenda 2030.

Palomo ha considerado "correcto" el refuerzo de los seguros agrarios seguros pero ha criticado que la Consejería mantenga "congelada" la partida de sanidad aninal "cuando los ganaderos se están enfrentando a "problemas muy serios" con explotaciones paralizadas.

"Cinco millones para sanidad animal en Castilla y León es casi una broma, y lo saben ustedes y lo sabe el sector, y lo sabe cualquier persona honesta que haya pisado en una explotación ganadera", ha advertido al mismo tiempo que ha pedido más concreción sobre los planes del ovino y de la ganadería extensiva que, en su opinión, sólo dan "para algunos titulares, para un par de fotos y para crear la sensación de que se está haciendo algo".

Mientras tanto, el procurador leonesista ha vuelto a reclamar el Parque Agroalimentario del Bierzo consignado con dos millones de euros, ha exigido a la Junta "que se ejecute verdad" y se ha preguntado si la consejera ha hablado con alguno de los alcaldes de la comarca sobre el emplazamiento para que no se quede en un "simple anuncio".

García Fernández ha pedido también que se respete a las denominaciones de origen de Castilla y León, "sobre todo a las más pequeñas", y ha exigido "protocolos eficaces" sobre sanidad animal, tras los casos de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, de tuberculosis y de gripe aviar.

Por su parte, Pablo Fernández ha protagonizado un 'rifirrafe' con el presidente de la Comisión, José Alberto Castro Cañibano, por sus reiteradas preguntas a la consejera por la "corrupción" en el ITACyL. El 'popular' ha llamado al procurador de Unidas-Podemos a ceñirse al tema el presupuesto, tras lo que Fernández ha pedido datos concretos sobre el informe independiente que ha calculado el retorno del patrocinio de Tierra de Sabor a la RFEF, qué empresa lo ha realizado y cuánto ha costado.

Finalmente, el procurador del PP Óscar Reguera ha dado un apoyo "contundente y rotundo" al proyecto de presupuestos de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para 2026, al que se ha referido como "nítida y netamente inversor" fruto de "un esfuerzo como nunca en la historia con presupuesto propio".

"No es humo, es una realidad trangible que será inmediata una vez sea aprobado", ha aseverado Reguera que en su segundo turno de palabra ha aprovechado para aclarar que Castilla y León contará con un Plan del Ovino-Caprino porque lo ha impulsado la Junta, "y no gracias a Planas que lo prometió".

"Lo van a tener muy difícil para no dar su voto favorable a la aprobación de estas cuentas públicas, más aún en un momento como el actual, en el que el sector agrario se enfrenta a importantes retos y desafíos en un panorama geopolítico complejo y en el que se está negociando el futuro marco financiero plurianual y la PAC-post 27", ha zanjado González Corral en su última intervención.