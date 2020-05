La oposición reclama medidas autonómicas para el campo que se mantengan una vez superada la crisis

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han reclamado a la Junta medidas "reales" que contribuyan a paliar los efectos del coronavirus y que a pesar de implementarse en el contexto de crisis puedan mantenerse a posteriori.

En este sentido, el portavoz del PSOE en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Juan Luis Cepa, ha criticado que la Junta "únicamente se ha dedicado a pedir al Gobierno de España" en esta materia frente al paquete de medidas puesto en marcha por el Gobierno.

"Ante esta situación, ¿qué ha hecho la Junta de Castilla y León?", se ha preguntado el portavoz socialista, para quien las tres órdenes publicadas por la Junta durante el mes de abril en materia de Agricultura "no suponen nada nuevo".

Asimismo, ha insistido en que el Ministerio ha puesto en marcha ayudas a los lechales y los cabritos, admitiendo las sugerencias de las OPAs, mientras la Junta "únicamente se dedica a pedir más".

En cuanto a la bonificación de intereses y reconocimiento de derecho a préstamo para aquellos que necesiten un año más de carencia de los préstamos de sequía del 16-17, Cepa ha recordado que "ha sido una vez más el Ministerio, el que ha aprobado los avales del SAECA para esta finalidad".

Por otro lado, en lo que respecta a la modificación de las bases reguladoras para las ayudas a la industria agroalimentaria, Cepa ha preguntado si la dotación prevista de 65 millones se llegará a agotar, porque desde el año 2015 que se aprobó el PDR solamente se han beneficiado de estas ayudas 28 empresas por un importe de 73 millones de euros.

"Cualquier iniciativa que parece que toman consiste en realidad en aplicar lo mismo, del mismo presupuesto" ha denunciado Cepa, quien también ha advertido de que la plataforma 'Campo de Encuentro', de venta online de productos, todavía no está en marcha en Castilla y León.

En esta línea, ha denunciado que, si de verdad se cumpliera lo que señala la Ley Agraria en materia de mediación, de la Junta de Arbitraje, se hubiera ayudado a evitar especulaciones, a "poner firmes" a las distribuidoras que están cambiando los contratos de compra --por ejemplo de leche-- a la vez que se ha preguntado para qué han servido los miles de euros invertidos en las promociones de Tierra de Sabor.

"Tenemos que dejar de decir que (el agronanadero) es un sector estratégico y ponernos a trabajar", ha apostillado, antes de lamentar la escasa interacción entre la Consejería y el grupo socialista, mayoritario en las Cortes. De este modo, Cepa ha reiterado su lealtad y apoyo al Gobierno regional, aunque ha recordado que esta no está reñida con la crítica, "siempre, de una manera constructiva".

En la misma línea se ha expresado el portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila Pedro Pascual, quien ha destacado la necesidad de unidad y cohesión como "deber político".

El procurador abulense ha mostrado todo su apoyo a los agricultores y ganaderos al asegurar que, durante estos meses, han realizado un gran esfuerzo y que sin ellos "Castilla y León no come".

Así, Pascual ha valorado la importancia del sector primario, "tanto en la comunidad como en la provincia de Ávila", y ha pedido que se establezcan medidas "reales" que contribuyan a paliar los efectos negativos del coronavirus en este sector, unas medidas que "deberían ser medidas que se puedan implementar ahora, en este contexto de crisis, pero que se puedan mantener a posteriori".

También ha apuntado que "el problema no es de actividad, está siendo de precios", ya que los agricultores y ganaderos han seguido trabajando, por lo que "cuando todo vuelva a la normalidad, la oferta va a ser muy superior a la demanda", por ello va a ser fundamental "establecer mecanismos que ayuden a regular los precios a largo plazo".

De igual modo, Pascual ha explicado que se trata de un sector vinculado a la hostelería, especialmente determinados productos, como el cabrito o el cochinillo, por lo que las ventas han cesado de forma "drástica" y los precios se han reducido "notablemente".

Sin embargo, el procurador de Por Ávila ha subrayado que esos ganaderos han tenido que seguir trabajando para alimentar a sus animales, con los gastos que ello conlleva. Por ello, considera necesario compensar ese esfuerzo con medidas efectivas que se mantengan a largo plazo: "No podemos olvidar que, sin ellos, no comemos".

SISTEMA DE SALUD ÚNICA

Por lo que respecta a los grupos parlamentarios de PP y Cs, ambos han coincidido en destacar la importancia del sistema de salud única, el concepto 'One Helath', con unos mismos criterios para la salud humana, vegetal y animal.

Así, el portavoz de Cs en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, David Castaño, ha elogiado el gran control animal que se ejerce en la Comunidad. En este sentido, el procurador por Salamanca también ha valorado el reconocimiento del consejero a la Dirección General de Calidad Alimentaria, única en España, pero ha insistido en que necesita de mejores datos para defender el eslabón "más débil" de la cadena.

También ha reconocido la labor de "parcheo" --"en el mejor de los sentidos"-- que ha desarrollado la Consejería de Agricultura a la espera de un plan de carácter nacional en el medio plazo, al hacer frente a una realidad "cambiante" y ante una crisis sanitaria "sin precedentes". No obstante, ha criticado que la Consejería ha presentado como nuevas medidas que se hacen de forma continuada --como el adelanto de los fondos de la PAC-- en lugar de acciones con carácter de adicionalidad.

Asimismo, Castaño ha mostrado su preocupación por sectores que se van a ver perjudicados como la ganadería. En este sentido, ha apostado por la exportación y la promoción a otros mercados como Madrid o incluso a fuera de las fronteras, como los países musulmanes --en relación a la exportación de ovina-- o los de Asia.

"En Castilla y León somos pocos, el consumo interno tampoco es una solución. Hay que flexibilizar los trámites para la exportación, porque si no nunca le vamos a dar una solución óptima a nuestros problemas", ha apostillado.

El portavoz, además, ha valorado las medidas tomadas desde Europa, como la destilación de crisis para el sector vitivinícola, o el almacenamiento privado de productos cárnicos: "Estas medidas nos van a permitir descongestionar el mercado, pero todavía necesitamos aportar otras soluciones, como la deshidratación del 25% de la producción láctea".

En su turno de réplica, Castaño, ha asegurado que tiene que haber una respuesta europea para el sector y ha hecho hincapié en la necesidad de volver a los orígenes, al agricultor genuino, ya que su defensa garantiza la seguridad alimentaria de la Unión Europea.

En su respuesta y en referencia al "parcheo" al que aludía Castañeo, Carnero ha reconocido que se ha enfrentado a una situación nueva y ha confesado que, antes de la crisis, no sabía lo que era una mascarilla fpp1, aunque ahora tampoco se siente orgulloso de saberlo.

Respecto a las medidas adicionales que reclamaba el procurador de Cs, el consejero ha explicado que su cartera ha trabajado por "seguir dando continuidad a los ordinario y, a la vez, por empezar a implementar, según se iban produciendo los acontecimientos, respuestas a estas situaciones".

Por último, el portavoz 'popular' en la Comisión, Óscar Reguera Acevedo (PP), veterinario de profesión, ha recordado que el concepto 'One Health' se aplica desde el lema de estos profesionales: 'La higiene de los animales es la salud del pueblo' y que, por tanto, no concibe que en el grupo de expertos nacional "no haya un solo veterinario", cuando es la profesión con más experiencia epidemiológica de España.

Asimismo, ha insistido que la "prioridad absoluta" de la consejería es disminuir el impacto sobre el sector y la cadena alimentaria, garantizando su supervivencia y el retorno a una normalidad "ni nueva ni vieja".