La oposición tumba el Decreto sobre personal de incendios

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de los partidos en la oposición se han unido este miércoles para rechazar la convalidación del Decreto Ley de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad que preveía, entre otras medidas, hacer fijos todo el año a los trabajadores de incendios forestales desde el 1 de enero.

El voto en contra de la oposición ha dado al traste con el Decreto Ley aprobado el pasado 23 de octubre por la Junta de Castilla y León --tenía un mes para su convalidación en las Cortes-- para dar "un paso adelante importante" en la mejora de las condiciones laborales sectoriales del personal que participa en la prevención y extinción de incendios, como ha defendido el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

"Cada uno debe ser responsable de sus actos y, en su caso, deberá dar las explicaciones oportunas", ha advertido el consejero que ha explicado que el Decreto Ley tiene "muy presentes los tiempos" ya que Castilla y León entra "inexorablemente" en un periodo electoral --las elecciones autonómicas tienen el 15 de marzo como fecha límite--.

"No podemos esperar a la tramitación ordinaria cuando la próxima campaña de alto riesgo está a la vuelta de la esquina", ha añadido el consejero a quien ha secundado el procurador del PP Raúl Hernández que ha apelado en reiteradas ocasiones a la responsabilidad de los grupos en la oposición, que han coincidido por su parte en las críticas a la Junta por un Decreto Ley "impuesto" que no cuenta con el visto bueno de los sindicatos que se han vuelto a manifestar este miércoles en las Cortes.

La convalidación del Decreto Ley sólo ha contado con los votos a favor del PP y de los dos procuradores no adscritos ya que el resto del arco parlamentario ha votado en contra.