El Orfeón Mirandes vende la mayor parte de las 45 series del 4.211

Actualizado 22/12/2018 17:12:39 CET

BURGOS, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Orfeón de Miranda de Ebro (Burgos) ha vendido la mayor parte de las 45 series del número 04211, agraciado con el tercer premio en el Sorteo de Lotería de Navidad, según ha explicado el responsable de la administración número 4 del municipio, Dorian Ilarraza.

"Estamos muy contentos", ha señalado Ilarraza, en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de explicar que el premio ha estado muy repartido por España porque el Orfeón ha distribuido mucho sus participaciones.

La agrupación musical, a la que el sorteo le ha pillado en una actuación, había vendido la lotería en papeletas, a cuyos propietarios le corresponden 10.500 euros por cada una de ellas, por lo que premio está muy repartido en el municipio.

En concreto, el Orfeón Mirandés se encontraba actuando en una boda en el Monasterio del Espino, por lo que sus integrantes no se han enterado del premio hasta que no ha concluido la ceremonia y no han podido acudir a la administración a celebrarlo.

Es la primera vez que está administración vende un premio de Navidad, si bien en 2015 repartió 1,2 millones a través de un sorteo de la Lotería Nacional.

Se da la circunstancia de que Miranda de Ebro es una de las localidades más afectadas por la crisis económica y una de las que registra una mayor tasa de paro de toda la provincia.