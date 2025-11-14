La organización internacional PETA se suma a la campaña contra el 'Toro Jubilo' de Medinaceli (Soria)

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización internacional de protección de los animales PETA, junto con más de 120 000 simpatizantes, ha exigido hoy el fin de la "arcaica tradición" del festejo del 'Toro Jubilo' de Medinaceli (Soria) consistente en asir bolas inflamables a los cuernos de un morlaco.

"La gente en España y en todo el mundo quiere ver el fin de esta tortura sin sentido", sostiene la vicepresidenta de PETA para Europa, Mimi Bekhechi, quien añade que "este evento es una mancha en la reputación internacional de España, y ya es hora de que quede relegado a los libros de historia".

Durante el evento, la organización de protección animal, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda que se fijan bolas de brea--una sustancia negra y pegajosa hecha con alquitrán de hulla o petróleo--a los cuernos de un toro y se les prende fuego. Luego, el toro es soltado por las calles y no puede hacer otra cosa que correr desesperado de un lado a otro, a menudo chocando contra las paredes en un intento de apagar las llamas.

Estas bolas ardientes pueden permanecer encendidas durante horas, quemando los cuernos, los ojos y el cuerpo del animal, y causándole un tremendo estrés, todo ello mientras la multitud grita y corre a su alrededor. Se sabe de algunos animales que se han desplomado durante estos espectáculos violentos.

PETA, cuyo lema dice en parte, que "los animales no son nuestros para usarlos para el entretenimiento", señala que cada animal es alguien y ofrece Kits de empatía gratis para las personas que necesitan una lección de compasión.