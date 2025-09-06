Las organizaciones agrarias de CyL anuncian movilizaciones ante la nueva PAC que "genera más incertidumre"

SALAMANCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias de Castilla y León han celebrado este sábado una reunión en la que han analizado los retos y problemáticas a los que se enfrentan las explotaciones profesionales de la Comunidad y han anunciado movilizaciones desde octubre ante la situación de "más incertidumbre y menos presupuesto" con la nueva Política Agraria Común (PAC).

En el marco de la Feria del Sector Agropecuario SALAMAQ'25, la jornada titulada 'El campo ante la nueva PAC: menos presupuesto, más incertidumbre', ha reunido al coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivero, junto a los líderes regionales de UPA y Asaja, donde han expuesto los principales problemas derivados del planteamiento de la nueva PAC 2028-2034.

Entre estos han destacado recortes de alrededor del 30 por ciento en los pagos de la Solicitud Única y mayores restricciones de producción y medioambientales, según un comunicado de COAG Castilla y León recogido por Europa Press.

En este marco, Rivero ha anunciado que, ante estas medidas, el sector agrario iniciará movilizaciones a partir de octubre para reclamar cambios.

La jornada, que ha reunido a más de 100 asistentes, ha concluido con una ronda de preguntas moderada por el miembro de la Ejecutiva de COAG Salamanca, Fernando Corrionero, en la que los representantes del sector han respondido a las dudas de los presentes.