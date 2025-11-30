La Orquesta y Coro RTVE ofrece el 5 de diciembre un concierto por el 40 aniversario de Ávila Patrimonio de la Humanidad

ÁVILA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta y Coro RTVE ofrecerá el próximo 5 de diciembre un concierto dedicado a Ludwig van Beethoven, con motivo del 40 aniversario de la declaración de Ávila como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte a las 19.30 horas.

La actuación la dirigirá el maestro titular de la formación, Christoph König con un repertorio incluirá 'Las criaturas de Prometeo, Op. 43', un ballet inspirado en el mito de Prometeo, según ha informado la Orquesta y Coro RTVE en un comunicado recogido por Europa Press.

Además dentro de la selección estará la 'Sinfonía nº 3 en mi bemol mayor, Op. 55', conocida como 'La heroica', la cual inicialmente estaba dedicada a Napoleón Bonaparte, pero Beethoven borró su nombre de la partitura cuando descubrió que se había autoproclamado emperador.

La Orquesta y Coro RTVE volverá a Ávila el 19 de diciembre para ofrecer un segundo concierto, en esta ocasión con motivo de la celebración navideña bajo la dirección del maestro Carlos Mena que interpretará el 'Mesías' de Händel.