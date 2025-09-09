La Orquestra Juvenil de Viseu actuará este sábado en el Auditorio Ciudad de León

Archivo - Orquestra Juvenil de Viseu, que actuará este sábado en el Auditorio Ciudad de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN - Archivo

LEÓN 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Ciudad de León acogerá este sábado a las 20.00 horas el concierto de la Orquestra Juvenil de Viseu (OJV), formación portuguesa creada en 2014 con el impulso del municipio de Viseu y el Conservatorio Regional de Música Dr. José de Azeredo Perdigão.

El acceso será gratuito mediante invitación, que podrá retirarse en la taquilla del Auditorio en horario de 10.00 a 13.00 horas los días 10, 11 y 12 de septiembre y el mismo sábado día 13 desde las 18.00 horas. Se podrá retirar un máximo de dos invitaciones por persona.

Este concierto, organizado por el Ayuntamiento de León, se suma a la programación cultural de ciudad, fruto del hermanamiento entre el municipio portugués Viseu y la capital leonesa sellado el pasado mes de abril de 2024, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio de León.

La Orquestra Juvenil de Viseu se ha consolidado en la última década como una de las formaciones de referencia en Portugal en el ámbito de la música sinfónica y la formación de jóvenes intérpretes. Desde su debut en la Catedral de Viseu en 2014 ha ofrecido un amplio repertorio que abarca desde Vivaldi, Mozart o Beethoven hasta Debussy, Gershwin o Rutter.

Su actividad habitual incluye conciertos en fechas señaladas, además de colaboraciones con agrupaciones corales y proyectos internacionales como el intercambio con la iniciativa musical 'Xiquitsi', en Mozambique.

En los últimos años ha actuado en escenarios destacados como el Festival Ao Largo del Teatro Nacional de São Carlos o el Convento de São Francisco de Coimbra, dentro de las celebraciones del XL Aniversário da Associação Nacional de Municípios.

MAESTRO CLÁUDIO FERREIRA.

La orquesta estará dirigida por el maestro Cláudio Ferreira, uno de los directores portugueses más destacados de su generación. Ganador segundo Premio de Dirección de Orquesta en el Prémio Jovens Músicos 2022, cuenta con una amplia trayectoria en la dirección de formaciones profesionales y académicas como la Orquestra Sinfónica Portuguesa, la Orquestra Metropolitana de Lisboa o la Orquestra Classica do Centro, entre otras.

Su experiencia abarca desde el repertorio clásico hasta la música contemporánea, con estrenos de compositores nacionales e internacionales. Es además director artístico del Perdigão Ensemble y ha desarrollado una destacada labor de investigación y edición crítica en el ámbito musical.

El programa del concierto que acogerá este sábado el Auditorio de León incluye obras de Giuseppe Verdi, Jean Sibelius, Pyotr I. Tchaikovsky, Arturo Márquez y Luís Cardoso.