Ortega no descarta que Fàcyl se celebre en otoño de manera virtual y que Cir&Co se tenga que suspender

VALLADOLID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Deporte y Turismo, Javier Ortega, no descarta la posibilidad de que el Festival Internacional de lsa Artes (Fàcyl), que se celebra en Salamanca, se pueda celebrar de manera virtual en otoño o que el Festival Internacional de Circo Cir&Co, en Ávila, se tenga que suspender.

Así lo ha explicado Ortega durante su comparecencia en la rueda de prensa que a diario ofrece la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para dar cuenta de la evolución de la pandemia en la Comunidad, donde se han detectado en las últimas 24 horas 437 nuevos casos positivos.

Durante su comparecencia, Javier Ortega se ha referido al "escenario de incertidumbre" que existe en la actualidad al no conocer con precisión cómo y cuando se llevará a cabo la desescalada para el sector turístico y cultura, pero ha manifestado que a todos les gustaría que los festivales como Fàcyl, Cir&Co o Sonorama "se celebren en las mismas condiciones y circunstancias" en las que se han venido celebrando.

No obstante, en el caso del Fàcyl, que tradicionalmente se celebra en Salamanca en el mes de junio, el consejero ha recordado que ya anunció su cambio de fechas para celebrarse en otoño, por lo que ha dejado claro que "si la situación lo permite" lo ideal sería "que fuera presencial y en vivo" pero ante la situación actual se podría celebrase de manera on line como han hecho otros festivales a través de diferentes plataformas.

"No podemos situarnos en el escenario más favorable porque no lo sabemos por lo que no vamos a arriesgarnos ni vender castillos en el aire o decir algo que luego no se pueda cumplir", ha aseverado Ortega, quien considera que la opción del festival Fàcyl pasa por ser on line.

En el caso de Cir&Co, que se celebra a finales de agosto , se están valorando las condiciones pero considera que "por la cercanía en el tiempo" no se pudiera llevar a cabo, aunque se intentarán agotar los plazos antes de anunciar su cancelación.