Óscar López mantiene que el Gobierno cumplirá el compromiso de subida salarial a funcionarios

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Alberto Ortega - Europa Press

LEÓN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha insistido este miércoles que el Gobierno cumplirá con el compromiso de subida salarial a los funcionario, aunque no ha detallado si este incremento se aprobará antes o después de las elecciones del 29 de noviembre.

"Corresponderá al Gobierno anunciarlo cuando proceda", ha señalado, para incidir en que el Ejecutivo central alcanzó un acuerdo con los sindicatos y mantendrá su palabra, lo que implica que el 1 de enero de 2027 tiene que volver a subir el salario: "Eso es lo que acordamos con los sindicatos. Quiero recordar que hicimos un acuerdo a cuatro años, era 2025, 2026, 2027, 2028, por lo tanto para el año que viene se aplicará esa subida", ha apostillado.

Óscar López se ha pronunciado de este modo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, donde ha participado en el acto inaugural de la vigésima edición del Encuentro Internacional de Seguridad de la Información (Enise).