Óscar Puente recomienda al PP que elija a un candidato "con recorrido" que pueda trabajar un tiempo en la oposición

VALLADOLID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que ha dado un consejo "gratis" a integrantes del Partido Popular, a quienes ha recomendado que elijan a un candidato a la Alcaldía "con recorrido" que asuma que "lo más probable es que no gane las elecciones" y pueda trabajar un tiempo en la oposición.

Así lo ha apuntado en una entrevista concedida a Europa Press en la que, entre otros asuntos, ha tratado la ausencia de candidato a la Alcaldía por el momento en el Partido Popular de Valladolid, sobre lo cual ha recordado que hace cuatro años se designó a Pilar del Olmo en torno al 20 de diciembre.

En su opinión, el PP "va camino de volver a repetir" el "error" que considera que cometió en 2019, porque cree que "no se gana en unas municipales sin trabajar previamente", a lo que ha añadido que el Grupo Municipal Popular en estos cuatro años "ha hecho una oposición completamente errática, prácticamente irrelevante".

Ahora, aventura que "se van a poner en manos de alguien ajeno a la propia dinámica del partido en Valladolid" y "van a empezar de cero otra vez a cinco meses de unas elecciones", algo que recalca que "no da un buen resultado".

En este sentido, ha asegurado que ha trasladado a algunos miembros del Partido Popular con los que tiene "buena relación" un consejo "gratis, sin coste".

"Creo que cuando no tienes un referente sólido para ganar unas elecciones, lo normal es que pongas a alguien que pueda tener recorrido y que esté un tiempo en la oposición, que asuma que lo más probable es que no gane las elecciones y que trabaje durante cuatro años para estar preparado para las siguientes", ha explicado.

Cabe recordar que el propio Puente fue candidato del PSOE a la Alcaldía en las elecciones de 2011, cuando perdió con el 'popular' León de la Riva, antes de acceder a la Alcaldía en 2015 pese a que volvió a quedar por detrás del PP y gracias al pacto con Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede.

De hecho, ha recordado que cuando conoció hace cuatro años el nombramiento de Pilar del Olmo pronosticó que le habían dado no solo cuatro años más como alcalde, sino ocho.

"Me temo que si no optan por alguien con compromiso con la ciudad y que tenga recorrido me regalarán otros ocho años", ha enfatizado.

Por otro lado, no ha considerado que sea un riesgo que Vox crezca a costa de un Partido Popular débil pues pronostica que la formación de derechas "no va a tener un resultado muy allá en las próximas municipales" pues los estudios que asegura conocer dicen que el votante de Vox en "no está nada identificado con el proyecto local".