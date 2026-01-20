La Oscyl acerca la música a los centros educativos y sociales con 19 conciertos por toda la Comunidad

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) celebrará el 'XII Maratón Social Musical' del lunes 26 al viernes 30 de enero, con 19 conciertos en residencias de personas mayores, centros de día, centros residenciales de personas con discapacidad intelectual y colegios de educación especial de toda la Comunidad, que acercan la música a centros públicos y población con mayor necesidad de apoyo social y emocional, tanto del medio rural como urbano.

El 'XII Maratón Social Musical' comenzará el lunes 26 de enero con la actuación del 'Cuarteto Sine nomine' en el Centro de Día de Personas Mayores de El Espinar (Segovia) y la actuación de la fagotista María José García Zamora, en el Centro Educación Especial Número 1 de Valladolid, detalla la orquesta a través de un comunicado.

El martes 27 de enero tendrán lugar cinco actuaciones con un Ensemble de cuerdas y violines en la Residencia de Personas Mayores de Segovia; un Quinteto de Viento que actuará en dos conciertos los Centros de Día de Personas Mayores Soria I y II; y un Quinteto de Metales con dos actuaciones en el Centro de Educación Especial 'Carrechiquilla' y en la Residencia de Personas Mayores 'Puente de Hierro', ambos en Palencia.

El miércoles 28 de enero se celebrarán siete conciertos con la participación de un Ensemble de cuerdas en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual 'Virgen del Yermo', en Zamora; un Cuarteto de Percusión en el Colegio de Educación Especial 'Ntra.Sra. Del Sagrado Corazón', en León; el 'Quinteto Duero' en la Residencia de Personas Mayores de Ávila; un Cuarteto de Cuerda que ofrecerá dos conciertos en Burgos, en la Residencia de Personas Mayores 'Fuentes Blancas' y en la Residencia de Personas Mayores 'Cortes'.

Por último, un 'Sexteto de Metales' estará en Zamora, para participar en dos conciertos en la Residencia de Personas Mayores 'Los Tres Árboles' y en el Colegio de Educación Especial 'Virgen del Castillo'.

El jueves 29 de enero tendrán lugar dos conciertos: en el Centro de Día de Personas Mayores de Almazán (Soria), con el 'Cuarteto Ocean Drive' y en el Centro Residencial de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual 'Monte Mario' en Béjar (Salamaca) con el 'Cuarteo Ribera'.

Finalizará el Maratón el viernes 30 de enero, con tres actuaciones a cargo de 'Dúo Telyn' de arpa y flauta, en el Centro de Personas Mayores de Tudela de Duero (Valladolid) y en el Centro de Día de Personas Mayores de Cuéllar (Segovia).

El clarinetista Julio Perpiñá, estará en el Centro de Educación de Infantil y Primaria 'Antonio Allúe Morer', en Valladolid.