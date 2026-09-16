La OSCyL y el clarinetista Olivier Patey protagonizan este viernes el 'Otoño Musical Soriano'

Archivo - La Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el clarinetista Olivier Patey protagonistas este viernes en el 'Otoño Musical Soriano' - OSCYL - Archivo

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León participa este viernes, 18 de septiembre, en el XXXIV 'Otoño Musical Soriano-Festival Internacional de Música de Castilla y León', con un concierto a las 20.00 horas en el Palacio de la Audiencia.

En esta ocasión, la OSCyL estará dirigida por el maestro Lawrence Renes y acompañada por el prestigioso clarinetista Olivier Patey, que ofrecerá el Concierto para clarinete en La mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart.

El programa se completa con Preludio y Muerte de amor de la ópera Tristán e Isolda, de Richard Wagner y la obra Muerte y transfiguración, op. 24, de Richard Strauss.

El concierto de la OSCyL se enmarca en la celebración del XXXIV 'Otoño Musical Soriano. Festival Internacional de Música de Castilla y León', que se celebra en la ciudad de Soria del 10 al 30 de septiembre y donde la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrecerá dos conciertos en el Palacio de la Audiencia los días 18 y 25 de septiembre.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte coorganiza el 'Otoño Musical Soriano. Festival Internacional de Música de Castilla y León', a través de una colaboración económica de 200.000 euros y de la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, OSCyL, fiel compañera de este Festival desde sus inicios.

La segunda participación de la OSCyL será el viernes 25 de septiembre, cuando ofrecerá un concierto con la directora Joana Carneiro en el podio y junto al solista de trompa, Matías Piñeira.

El programa del concierto incluirá obras de L. Boulanger, R. Strauss, M. Ravel y B. Britten.