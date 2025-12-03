La OSCyL conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un documental del proyecto 'Miradas'

VALLADOLID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla (OSCyL) se une a las conmemoraciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con la edición y difusión del vídeo-documental 'Miradas 15 años: una Comunidad sin barreras a través de la música' que recoge el trabajo desarrollado durante los 15 años del programa que acerca la música a los niños con riesgo de exclusión social o con diversidad funcional.

Este vídeo-documental recoge una muestra del trabajo realizado durante la temporada 2024/25 en el marco de los distintos proyectos sociales impulsados por la OSCyL y el Centro Cultura Miguel Delibes: el Proyecto Coral y Orquestal In Crescendo, los talleres y coros Sentir la Música y la Maratón Social Musical.

En total, sumando las acciones en centros escolares, el ciclo de conciertos escolares y en familia, los talleres para bebés, los ensayos abiertos y las tradicionales maratones musicales sociales que los profesores de la OSCyL realizan en distintos espacios educativos y sociales de Castilla y León, en esta temporada 'Miradas' alcanzará alrededor de 3.000 acciones musicales, consolidando el compromiso de la OSCyL con la inclusión y el acceso universal a la música en toda la Comunidad.

Como cierre a este 15 aniversario, los días 12, 14 y 15 de mayo de 2026 tendrá lugar el estreno de la Cantata 'Miradas que suenan', en la que todos los proyectos del programa, junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, participarán en tres conciertos escolares en el Centro Cultural Miguel Delibes, lo que subraya la fuerza del arte y de la música como un lenguaje universal capaz de impulsar cambios significativos en la vida de las personas.

La cantata participativa de creación propia 'Miradas que suenan', con música de Katrina Penman y texto y puesta en escena de Ana Gallego, colaboradoras habituales del Área, reunirá en el escenario a los dos grandes proyectos de In Crescendo y Sentir la música junto a los músicos de la OSCyL bajo la batuta de Jhoanna Sierralta.

El objetivo final del proyecto 'Miradas' es seguir reforzando la labor socioeducativa que se desarrolla en 16 centros educativos de la Comunidad, llegando a unos 1.300 alumnos que, en horario lectivo, disfrutan del aprendizaje musical a través de clases de coro, instrumento y talleres sensoriales, entre otras actividades.