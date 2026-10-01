La OSCyL inicia la temporada 2026/2027 con récord de abonados al superar los 4.000 - EUROPA PRESS

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ha iniciado este jueves, 1 de octubre, la Temporada 2026/2027, en la que "celebra" haber alcanzado su récord histórico de abonados al registrar un total de 4.026.

En una atención a medios antes del primer concierto, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha dado a conocer la "buena noticia" de este incremento del 2,65 en el número de abonados de esta temporada respecto a la anterior, que finalizó con 3.922.

La directora artística de la OSCyL, Lucrecia Colominas, quien ha intervenido junto al responsable del departamento, ha subrayado que se trata de un "récord histórico" que es "digno de celebrar" y ha agradecido la "fidelidad" y el "cariño" del público de la Comunidad.

En el caso de los conciertos de inicio de temporada, que tienen lugar este jueves y viernes, ha destacado que cada uno congregará a 1.600 personas, quienes podrán disfrutar de la primera actuación de la OSCyL dentro de la programación de 'Audacia'.

En este sentido, Colominas ha detallado que con esta propuesta se celebra la vuelta a los "orígenes" y a las "primeras sinfonías de los grandes compositores clásicos", como es en el concierto de apertura a la sinfonía 1 de Joseph Haydn, al que sigue la participación del oboísta francés François Leleu como solista.

La segunda parte del concierto se centra, por otro lado, en el drama de Romeo y Julieta con una composición del ruso Prokófiev, ha detallado la directora artística, quien ha puesto en valor los ensayos previos de los profesionales de la OSCyL y el trabajo del director titular, Thierry Fischer.

Colominas ha agradecido el apoyo de la Consejería de Cultura y la Fundación Siglo que permiten que se pueda seguir "celebrando la música" con los 18 conciertos que recoge el Abono de Temporada.

Por su parte, Díaz Pico ha ensalzado la programación y la labor de la OSCyL, "buque insignia de la cultura de Castilla y León", y ha incidido en que en este inicio de temporada se rinde homenaje al contrabajista Simo, quien durante doce años formó parte de la orquesta y falleció este verano.