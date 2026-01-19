La OSCyL interpreta esta semana un programa de carácter folclórico dirigida por José Trigueros

El director de orquesta José Trigueros. - OSCYL

VALLADOLID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece esta este jueves 22 y el viernes 23 de enero los conciertos correspondientes al noveno programa de abono de la Temporada 2025/26, en los que interpretará un repertorio de marcado carácter folclórico diriga por José Trigueros.

Los conciertos comenzarán a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

En el noveno programa de abono, el director José Trigueros dirigirá a la OSCyL y contará con la interpretación de la cantaora Marina Heredia, el guitarrista José Quevedo 'Bolita' y la percusión de Paquito González.

Trigueros dirigirá un programa en el que el folclore, en sus múltiples vertientes, constituye el eje central, y que comenzará con Danzas populares rumanas Sz.68 de Béla Bartók (1881-1945), una obra fruto del estudio riguroso como etnógrafo del compositor húngaro.

Continuará en la primera parte con la obra del Háry János, op 15: suite del compositor Zoltán Kodály (1882-1967), que narra las aventuras inventadas de un antiguo soldado que presume de haber vencido a Napoleón.

En la segunda parte del concierto, por primera vez por la OSCyL, se interpretarán ¡En libertad! El camino de los gitanos de Joan Albert Amargós (1950) y José Quevedo 'Bolita' (1974), basado en una idea original de la cantaora Marina Heredia.

Este proyecto que fusiona lo clásico y lo flamenco, nace de una propuesta de la cantaora de crear una obra en la que el flamenco narre la historia del pueblo gitano. La obra está compuesta por un equipo artístico multidisciplinar que la interpretará en este noveno programa de abono.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com.