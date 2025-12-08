OSCyL Joven celebra del 13 al 20 de diciembre su Encuentro de Invierno en Palencia, León, Valladolid y Zamora

Cartel con las actividades que organiza la OSCyL joven dentro de su Encuentro de Invierno 2025. - JCYL

VALLADOLID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sección Joven de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) desarrollará del 13 al 20 de diciembre el 'Encuentro de Invierno 2025' con actividades en las provincias de Palencia, León y Zamora y con un concierto abierto al público el 20 de diciembre en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

La OSCyL Joven, según han informado fuentes de la Junta de Castilla y León, el 'Encuentro de Invierno 2025' contará con una primera fase a partir del sábado 13 de diciembre en el Castillo de la Mota de Medina del Campo, Valladolid, donde los participantes realizarán ensayos intensivos y recibirán clases magistrales de los profesores de la OSCyL.

Este encuentro, contará con la participación de 36 jóvenes músicos procedentes de diferentes conservatorios superiores y profesionales, que combinarán formación musical de excelencia, voluntariado cultural e impacto social, reafirmando el compromiso de la OSCyL Joven con el desarrollo artístico en Castilla y León.

Al igual que el pasado año, el encuentro de la 'OSCyL Joven' incluye un componente de voluntariado cultural y social, con actuaciones en centros sociosanitarios y centros residenciales para personas mayores de las provincias de Palencia, León y Zamora, mediante el cual los jóvenes intérpretes se integran de forma real en el territorio, conviviendo con público infantil y juvenil, asociaciones, entidades sociales y con el conjunto de la ciudadanía local.

Estas actuaciones buscan acercar la música a públicos que habitualmente no tienen acceso a conciertos en entornos tradicionales, utilizando la música como un puente para el bienestar emocional, en unas fechas señaladas previas a la Navidad.

Además, según la Junta de Castilla y León el 'Encuentro de Invierno 2025' "supone un avance cualitativo importante, al incorporar un enfoque dramatúrgico y escénico que amplía el alcance y la profundidad pedagógica del proyecto".

La dramaturgia aplicada a repertorios universales, con obras como 'Historia de un soldado', 'Pedro y el lobo' y 'Primavera Apalache', permitirán contextualizar las obras, hacerlas más cercanas y facilitar su comprensión incluso entre personas con escasa familiaridad con los lenguajes de la música orquestal o de cámara, contando con la participación de Víctor Velasco de Lucas en la dramaturgia y dirección escénica general.

Explican que "la combinación de narración, gesto, movimiento y música rompe las barreras tradicionales entre escenario y público, haciendo que la experiencia sea más accesible, más humana e inclusiva".

Este enfoque permite llegar "no solo a público infantil, juvenil y a familias, sino también a personas mayores, colectivos con discapacidad, entidades sociales y vecinos que, por diversas circunstancias, no suelen asistir a conciertos sinfónicos o de ensembles", han destacado las mismas fuentes.

ACTIVIDADES EN LEÓN, PALENCIA Y ZAMORA.

La estructura de la 'OSCyL Joven', de voluntariado cultural, permite a los participantes integrarse en proyectos con impacto real en el territorio, contribuyendo a fortalecer la conexión entre cultura, ciudadanía y desarrollo social. Para esta ocasión se han organizado diferentes acciones en las provincias de Palencia, León y Zamora, con base en las localidades de Guardo, Bembibre y Puebla de Sanabria.

Del 17 al 20 de diciembre, Guardo (Palencia) acogerá el proyecto 'Pedro y el lobo' de Sergei Prokofiev bajo la dirección musical de David Fernández Caravaca. Contará con dos conciertos didácticos el 17 de diciembre y un concierto abierto al público, el jueves 18 en el Auditorio de Guardo a las 19.00 horas.

Además, la actividad social se llevará a cabo el viernes 19 en la Fundación Personas, AFA Alzheimer, Centro Sociosanitario y Residencia Santa Bárbara, de Barruelo de Santullán.

Del 18 al 20 de diciembre, Bembibre (León) presentará el proyecto 'Primavera Apalache' de Aaron Copland y la dirección musical de Jhoanna Sierralta, con dos conciertos didácticos el 18 de diciembre por la mañana y un concierto abierto al público, el mismo jueves 18 a las 19.00 horas en el Teatro Benevívere.

La actividad social se desarrollará el viernes 19 en el Centro de Adultos y Residencia de Mayores de Bembibre, así como en la Residencia de Mayores de Ponferrada.

En Puebla de Sanabria (Zamora) las actividades de la OSCyL Joven, con la dirección musical de Javier Huerta Gimeno, se celebrarán del 18 al 20 de diciembre a través de la obra 'Historia de un soldado' de Igor Stravinsky, con un concierto didáctico el jueves 18 por la mañana y un concierto abierto al público el mismo jueves 18, a las 18.00 horas en el Salón de Actos del Castillo.

La actividad social será el viernes 19 por la mañana en la asociación de familias de personas con discapacidad intelectual Asprosub.

CONCIERTO EN EL CENTRO CULTURAL MIGUEL DELIBES

Tras los conciertos en las provincias de Palencia, León y Zamora, la OSCyL Joven cerrará el 'Encuentro de Invierno 2025', con un concierto abierto al público el sábado 20 de diciembre, a las 12.00 horas, en la Sala de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes, en Valladolid, sede de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

Las invitaciones para este concierto se podrán adquirir en taquillas y en la página web del Centro Cultural Miguel Delibes desde este martes, 9 de diciembre, a partir las 10.00 horas.

El despliegue territorial de la OSCyL Joven por la Comunidad, ha destacado la Junta, permite activar un trabajo en contextos reales: conciertos infantiles y juveniles, actuaciones abiertas al público, actividades sociales en centros de mayores, asociaciones de discapacidad o entidades comunitarias.

De este modo, la OSCyL Joven no solo lleva música, sino que entra en diálogo con la comunidad, acompaña a los agentes locales, participa en su vida cotidiana y refuerza la identidad cultural de cada territorio.

Este encuentro fortalece la dimensión social de la OSCyL Joven y consolida un modelo que combina la formación musical de excelencia, la experiencia escénica y dramatúrgica, el impacto social directo, la presencia activa en zonas rurales y la accesibilidad cultural y trabajo intergeneracional.