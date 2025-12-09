La OSCyL ofrece esta semana obras de Gubaidúlina, Chopin y Stravinski dirigida por Lio Kuokman

Archivo - El director de orquesta Lio Kuokman. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece esta semana, el jueves 11 y el viernes 12 de diciembre, los conciertos correspondientes al séptimo programa de abono de la Temporada dirigida por el Lio Kuokman y con la interpretación del pianista Javier Perianes

Los conciertos comenzarán a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

En este programa, el director Lio Kuokman será el encargado de cerrar el ciclo de ballets de Stravinskiv con Petrushka, uno de los ballets rusos más famosos del compositor petersburgués.

Así, el programa de abono presenta tres obras que reflejan la calidad compositiva de los autores, con 'Poema de cuento de hadas' de Sofiya Gubaidúlina (1931-2025) como inicio de una primera parte. Esta obra de la compositora tártara, que falleció el pasado mes de marzo, se caracteriza por alternar melodías calmadas con armonías de gran intensidad cromática.

En la segunda parte del concierto, el maestro Perianes ofrecerá el Concierto para piano n.º 1 en mi menor, op. 11 de Fryderyk Chopin (1810-1849), una composición "perfecta" para sus cualidades pianísticas que lo han llevado a actuar en las más prestigiosas salas del mundo.

Posteriormente, la obra Petrushka de Ígor Stravinski (1882-1971) pondrá el broche final a este séptimo programa de abono, que cerrará el ciclo de ballets de Stravinski.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com .