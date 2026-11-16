La Oscyl publica bajo la dirección de Thierry Fischer una nueva grabación de la 'Sinfonía Manfred' de Chaikovski

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl), dirigida por su titular, Thierry Fischer, ha publicado este lunes una nueva grabación en la que interpreta la 'Sinfonía Manfred' de Chaikovski, editada por el sello discográfico Signum Records.

Según informa la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en un comunicado recogido por Europa Press, este registro supone la culminación de una etapa que ha marcado momentos significativos en la trayectoria de la formación autonómica durante los últimos años y refleja un capítulo en su evolución artística bajo la batuta de Fischer.

El departamento autonómico ha destacado que la visión del director titular ha llevado a la orquesta a explorar con mayor profundidad el sonido, la estructura y el matiz expresivo en una obra del repertorio sinfónico que exige un elevado nivel técnico, emocional e imaginativo.

En este proceso de grabación, la Oscyl se ha visto impulsada a "un alto grado de conciencia musical y construcción sonora, desde la arquitectura de grandes arcos musicales hasta la exploración del color y la textura, lo que ha permitido descubrir nuevas capas de cohesión, intensidad y amplitud expresiva".

Esta nueva producción, publicada en el sello Signum Classics, ya se encuentra disponible en Spotify y en el resto de plataformas digitales a través del enlace 'https://orcd.co/manfredsymphony'.