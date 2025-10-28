El pabellón de San Antonio de Ávila se renueva tras una inversión de más de 1,5 millones de euros

La teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Consistorio abulense, Carlos López, visitan el renovado pabellón de San Antonio. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pabellón municipal de San Antonio de la capital abulense ha reabierto este martes sus puertas tras someterse a una actuación con una inversión de más de 1,5 millones de euros, financiados con fondos NextGenerationEU, que han permitido mejorar las instalaciones desde el punto de vista de la accesibilidad, la eficiencia energética y la digitalización.

Así lo ha explicado la teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Sonsoles Prieto, y el concejal de Turismo, Deportes y Fiestas del Consistorio abulense, Carlos López, entre otros, en la visita que han realizado a estas instalaciones, "que se han visto sometidas a la mayor intervención estructural desde la apertura del espacio, hace tres décadas".

La actuación ha permitido realizar mejoras en accesibilidad, eficiencia energética y digitalización, con actuaciones que han supuesto la sustitución de la actual cubierta por una que, además, se aisle térmicamente, el cambio de luminarias, la sustitución del sistema de calefacción, sustitución de carpinterías y accesos, reforma de vestuarios o instalación de bucles de inducción para personas con discapacidad auditiva, además de la instalación de un ascensor o de paneles en braille, para personas ciegas.

Estas mejoras "permitirán a alumnos, clubes deportivos, asociaciones o mayores disfrutar de un pabellón de San Antonio reformado, y acceder al mismo con mayor accesibilidad", ya que también el Ayuntamiento ha ejecutado en el entorno del pabellón una actuación que ha contado con una inversión cercana a los 50.000 euros, también cofinanciada con fondos europeos NextGenerationEU.

Esta, ha permitido mejorar la accesibilidad del entorno del pabellón, ampliando el espacio existente para acceder por la zona lateral a estas instalaciones. De la misma forma, el pabellón de San Antonio se convierte en el primer edificio público de la ciudad en utilizar energía térmica renovable a través de la red de calor.