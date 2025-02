Pablo Amo deja la selección

VALLADOLID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha confirmado que ya tiene sustituto para Pablo Amo, que ha anunciado su marcha a Qatar esta mañana, y al que ha deseado la "mejor de las suertes".

"Lo celebro, es mi hermano, mi amigo, familia y lo va a hacer muy bien. Es muy bueno", ha asegurado durante su participación en los desayunos organizados por la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV).

En este foro ha confirmado la marcha de su segundo en el combinado nacional, prácticamente al mismo tiempo que lo hacía la Real Federación Española de Fútbol a través de un comunicado. "Ayer estuvimos celebrándolo porque nos alegramos cuando las cosas le va bien a la gente y son felices", ha explicado para insistir en que tiene una oportunidad "muy importante" en Qatar, de ahí que le animara a "probar suerte" porque está convencido de que lo va a hacer "bien, porque es muy bueno".

Sobre su sustituto, aunque no ha querido dar el nombre, ha subrayado que ya está "todo cerrado porque esto no para". "Aquí no puedes estar perdiendo ni un segundo, porque el segundo que pierdes te meten la punterita y te meten gol. Entonces ya está todo pensado. Vamos a tener un gran equipo de trabajo, para mí también el mejor. Voy a estar muy bien acompañado", ha zanjado.

También se ha pronunciado sobre la posible llegada de Rafael Alkorta a la Dirección Deportiva de la Real Federación Española de Fútbol, sin dar ninguna certeza, eso sí, sobre si se va a producir o no. "No hay nada cerrado. Si me pregunta mi opinión sobre alguien que ha sido compañero mío y que tengo amistad con él, respondo. Pero no es que tenga nada que ver porque es una decisión del presidente y, evidentemente, del departamento deportivo. Lo que queremos es elejir a uno de los mejores o al mejor para que desempeñe este trabajo que es de vital importancia", ha añadido.

En el plano deportivo, De la Fuente no ha querido dar pistas sobre la convocatoria de cara a los próximos compromisos. Así, ha valorado las prestaciones de Raúl Asencio, si bien ha advertido de que entrar en el combinado nacional está "muy difícil". "Es muy buen jugador, está teniendo minutos y continuidad, que es lo que nosotros reivindicamos", ha razonado.

En este punto, ha mostrado su satisfacción porque, en la actualidad, haya muchos jugadores "seleccionables". "Lo contrario sí sería un drama", ha continuado para insistir en que el central blanco lo está haciendo "bien".

Preguntado por su situación judicial, después de que ayer la Audiencia Provincial desestimara el recurso del jugador y le mantenga en calidad de investigado por su presunta implicación en la difusión de un vídeo de contenido sexual con una menor de 16 años, De La Fuente se ha limitado a señalar que él solo se dedica a hacer "análisis deportivos".

También se ha detenido en analizar la figura de Lamine Llamal del que ha asegurado tiene "mucha más madurez" que la que le corresponde a un jugador de su edad. "Pero las críticas le llegarán y tendrá que saber manejar esa situación. Es un proceso natural", ha analizado.

Por último, el seleccionador nacional ha valorado el "sentimiento de familia" que se vive en las concentraciones con una hornada de jugadores "buenos y comprometidos" que hacen que ausencias como las de Rodri o Carvajal se puedan "suplir", aún echándoles "mucho en falta porque son insustituibles".