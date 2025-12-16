Pablos se despide como procurador del PSOE con un alegato en favor de la tolerancia y del respeto en política

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista por Salamanca Fernando Pablos se ha despedido este martes de su etapa política en las Cortes, donde llegó como parlamentario en 2011, y ha aprovechado su última intervención para hacer un alegato en favor de la tolerancia y del respeto en política que ve "absolutamente fundamental".

Pablos ha recordado a los procuradores de los distintos grupos que han fallecido en los últimos años y ha defendido que, más allá de las discrepancias ideológicas, su relación siempre estuvo basada en el respeto y se ha mostrado consciente de que "uno no tiene por qué tener la verdad absoluta".

El político salmantino ha deseado a todos los procuradores un año 2026 muy provechoso en lo personal, "no en lo político", ha bromeado, para expresar su deseo de que la próxima bancada mayoritaria en las Cortes sea la del Grupo Socialista con Carlos Martínez como presidente de la Junta.

"La vida sigue fuera, es lo más importante", ha reconocido el procurador socialista que ha invitado al resto de los procuradores a visitarle si algún día van a Salamanca, a la que se ha referido como "la ciudad más bonita del mundo". "En una antigua sinagoga está el departamento de Matemáticas, allí les esperaré para charlar, para discrepar, para tomar un café si no tengo clase", ha concluido.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, también ha deseado lo mejor a quien ha sido el portavoz del Grupo Socialista en el área de Educación en los últimos años y ha agradecido el trabajo que ha desempeñado. "Como profesor de matemáticas va a seguir vinculado al ámbito educativo y a la docencia, por tanto, va a seguir aportando a la educación", ha destacado Lucas.