Los pacientes de Parkinson pide "empatía" de las administraciones para contar con más recursos

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes de Parkinson de Valladolid han reivindicado este jueves, en la celebración del Día mundial de la enfermedad, la "empatía" de las administraciones para que estas personas puedan contar con más recursos médicos y asistenciales.

La Asociación de Parkinson de Valladolid (Aparval) ha celebrado este jueves en el centro que tiene en la calle Reja de la ciudad un acto conmemorativo y comunitario con sus socios y familiares con motivo del Día Mundial y al que han asistido representantes institucionales como el alcalde, Jesús Julio Carnero, concejales de la oposición y del equipo de Gobierno como la teniente de alcalde Irene Carvajal o el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jacinto Canales.

El presidente de Aparval, Carlos Rodríguez, y el vicepresidente, Ángel Sánchez San José, han defendido en sus intervenciones la reclamación a las administraciones de una mayor "empatía" con estos pacientes para que aporten más recursos y se pueda mejorar la atención médica o asistencial.

Rodríguez ha puesto el ejemplo de que los enfermos de Parkinson acuden a consulta periódica aproximadamente "cada 5 ó 6 meses" y esa espera, reconoce, "se hace un poco larga". Con más recursos y más profesionales, incide, podrían disponer de más consultas.

De ahí que, como ha señalado también en declaraciones a los medios de comunicación la directora del centro de Aparval en Valladolid, Eva María Muñoz, sea tan importante el trabajo asociativo para llegar a aportar servicios "desde el ámbito social, psicológico y de rehabilitación terapéutica" que "no se está dando desde la Seguridad Social".

Muñoz ha subrayado que estos días son positivos para poder dar a conocer la "desconocida" enfermedad de Parkinson a la sociedad, pues ha recalcado que es una dolencia "que no sólo afecta a personas de edad avanzada" y que no solo produce "temblores", sino que también hay síntomas "motores" y "no motores" que pueden ser "muy invalidantes".

Así, ha mencionado la lentitud de movimientos, los problemas de equilibrio, la dificultad en el habla, o problemas en el sueño REM e incluso problemas derivados a nivel psiquiátrico como la depresión.

Además del incremento de los recursos, la Asociación reclama la elaboración de un censo de personas con enfermedad de Parkinson "que actualmente no hay en España" y un censo de recursos para que una persona que sea diagnosticada "sepa a dónde puede acudir" para recibir ayuda.

Mientras tanto, el alcalde de Valladolid ha querido "poner en valor lo que esta asociación hace en la lucha contra el Parkinson", al tiempo que ha coincidido con los miembros de la entidad en destacar que "no es un enfermedad solo de personas mayores". Carnero, ha mantenido el compromiso de colaborar con esta asociación.

El acto ha comenzado con una plantación de tulipanes, una flor simbólica para el colectivo de personas con Parkinson, y en la que han participado miembros de la asociación además del regidor y la teniente de alcalde.

Aparval también ha aprovechado para entregar los premios de sus concursos de relatos, pintura y fotografía, respectivamente para Ángel Sánchez, Pilar Hernando y Óscar Monedero.

Asimismo, una de las socias ha leído una poesía escrita por ella misma como parte de una actividad, la escritura, que el presidente de Aparval ha señalado como "terapéutica" para muchos pacientes. Otro de los miembros ha entregado como obsequio al Centro una pequeña cuba de madera que ha restaurado y que ha adaptado como macetero de tulipanes.