PACMA condena que la Junta inicie la declaración BIC del Toro Jubilo y recurrirá a todas las vías legales para evitarlo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha condenado este jueves el inicio del procedimiento de la Junta de Castilla y León para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) y ha advertido de que utilizará todas las vías legales para evitarlo e incluso acudirá "si es necesario" a los tribunales europeos para frenar la iniciativa.

La formación, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que la decisión de la Junta es una "afrenta a la ética, a la sensibilidad social y a la propia legislación sobre bienestar animal".

PACMA ha censurado esta iniciativa, que cree que pretende "blindar legalmente" el último "toro de fuego" de la Comunidad y uno de los festejos taurinos "más crueles" de España.

"El maltrato animal no puede convertirse en patrimonio. Es una vergüenza que se utilice la figura de Bien de Interés Cultural para proteger el dolor y el sufrimiento de un ser vivo", ha asegurado el presidente nacional de la formación política, Javier Luna.

PACMA ha incidido en que la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales establece la obligación de las administraciones públicas de promover el respeto y la empatía hacia los animales y ha advertido de que "la declaración de BIC para un espectáculo de estas características podría vulnerar la legislación estatal y europea en materia de protección animal".

La formación política asegura que, de ser necesario, agotará todas las vías legales, tanto en España como en la Unión Europea, para impedir que esta medida prospere. "Si es necesario, llegaremos hasta los tribunales europeos. No vamos a permitir que se legitime el maltrato animal con el sello de 'patrimonio cultural'", ha afirmado Luna.

PACMA, que se concentrará contra el festejo pocas horas antes de su celebración este sábado, 15 de noviembre, en la Plaza del Ayuntamiento, ha acusado al Gobierno autonómico, presidido por el Partido Popular, de "instrumentalizar la cultura para proteger la tauromaquia, ignorando el rechazo social mayoritario hacia este tipo de festejos y las crecientes voces que reclaman su abolición".