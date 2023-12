Pacma denuncia la presencia de caballos malnutridos y un cadáver en una explotación en Bercero (Valladolid).

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora provincial del Partido Animalista PACMA en Valladolid, María Hernández, ha denunciado ante la Guardia Civil el presunto maltrato a varias decenas de caballos en una explotación ganadera en Bercero, donde se constató la presencia del cadáver en descomposición de uno de estos animales durante días.

Hernández apunta que desde el pasado día 19 de noviembre se observó la presencia del cadáver de un ejemplar joven con capa blanca perlada en una zona visible de la mencionada finca, que albergaría aproximadamente entre 25 y 30 caballos. Sostiene que varios presentan un estado de delgadez severo, incluyendo varias yeguas en proceso de gestación avanzada.

Además, se denuncian condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, sin acceso aparente a agua y comida en buen estado, así como una carencia de los cuidados diarios que suponen estos animales, tal y como se hace constar en un comunicado del Pacma recogido por Europa Press.

Ante esta situación, y en vistas a la continuidad del cadáver en las instalaciones, el 21 de noviembre de 2023 la coordinadora realizó, entorno a las 17.00 horas, una llamada al 112 solicitando la presencia de la Guardia Civil, específicamente una unidad del Seprona. Al día siguiente, se confirmó que el cadáver seguía en el mismo lugar a las 14.00 horas.

A este respecto, desde Pacma afean la poca celeridad que se observa en este tipo de casos, en los que las gélidas temperaturas y las malas condiciones de los animales pueden provocarles la muerte en cuestión en horas, aún pudiendo evitarse.

Con la denuncia interpuesta debido a las presuntas irregularidades detectadas y la sospecha de la falta de cuidados de estos animales, el Seprona ha comunicado a PACMA, tras realizar un breve investigación, que el propietario de la finca habría alegado un problema personal, a lo que la formación política animalista argumenta que esta situación no justificaría el estado de descuido prolongado de los animales.

Advierten desde Pacma que "si no se posee los medios para cuidarlos adecuadamente, entonces que no se tengan" y que "el desconocimiento o la imposibilidad de cumplir con las leyes no eximen de la responsabilidad de afrontar las consecuencias de su violación, mucho menos cuando se habla de seres vivos".

Pacma afirma que han sido entregadas al Seprona varias pruebas que acreditan la presencia del cuerpo, ya retirado, durante un periodo prolongado de tiempo, así como el estado del resto de animales de la explotación.

El Partido Animalista ha solicitado a la Guardia Civil que se les mantenga informados sobre los pasos llevados a cabo en la investigación, poniéndose a su entera disposición para lograr la resolución del caso, y piden que se realice, de forma urgente, un informe veterinario que pueda determinar el estado de salud de los animales.