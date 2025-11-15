Pacma reúne a 250 personas en su protesta contra el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) - PACMA

SORIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA ha concentrado a más de 250 personas frente a las puertas del Ayuntamiento de Medinaceli (Soria) durante la tarde de este sábado para protestar contra el Toro Jubilo, que tiene previsto celebrarse a partir de las 23.30 horas.

El festejo vuelve a tener lugar tras la suspensión judicial cautelar que impidió su celebración en 2024, después de una larga batalla legal con la formación política.

El Partido Animalista presentó en tiempo récord un recurso de alzada ante la resolución de la Junta de Castilla y León que autoriza el festejo, remitida un día antes del mismo.

Pacma aduce que esta festividad "carece de la preceptiva declaración de espectáculo taurino tradicional", y que la autorización incumple la normativa autonómica vigente y advierte de que, de no adoptarse medidas para suspender el acto, Medinaceli corre el riesgo de convertirse en el nuevo epicentro de la movilización antitaurina, como lo fue Tordesillas con el Toro de la Vega, actualmente suspendido de manera cautelar hasta la resolución judicial que determine su legalidad.

El partido animalista asegura que llegará "hasta donde sea necesario" a nivel legal para lograr la supresión del que es ya el último toro de fuego de Castilla y León.

La formación política señala que la causa judicial sigue su curso y que la movilización también se realiza para visibilizar la presión social sobre instituciones públicas y para exigir un trato coherente con los derechos de los animales, así como el cumplimiento de la normativa aplicable.