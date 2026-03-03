Pacta dos años de cárcel el vallisoletano que recibió vía Holanda un paquete postal con 25 gramos de droga

Archivo - Un paquete postal. Foto recurso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a una pena de dos años de prisión a Jorge C.F. tras reconocerse autor de un delito de tráfico de drogas cometido en abril de 2024 cuando la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio Aduanero, le ocupó un paquete postal procedente de Holanda que contenía más de 25 gramos de una sustancia denominada mefedrona, similar a la metanfetamina, un potente estimulante que puede causar un grave daño a la salud e incluso la muerte.

El juicio estaba previsto que se celebrara este martes, aunque el defensor y el acusado, médico de profesión, han llegado a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para que los tres años y medio de cárcel y la multa de 2.000 euros solicitados por esta última parte queden reducidos a dos años de privación de libertad--no los cumplirá porque se ha acordado la suspensión de la ejecución de la condena--y una sanción pecuniaria de 600 euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los hechos se remontan al mes de marzo de 2024 cuando en el transcurso de un control aleatorio de paquetería, funcionarios de Vigilancia Aduanera de Burgos intervinieron en el centro logístico de SEUR en Miranda de Ebro un paquete postal cuyo destino era Valladolid, concretamente el domicilio del ahora acusado, y que procedía de Holanda.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de alguna sustancia prohibida, se solicitó autorización judicial para efectuar una entrega vigilada del envío, lo que se efectuó finalmente el 3 de abril, sobre las 16.30 horas, en el domicilio del encausado ya confeso, en la calle Sierra de Gredos de la capital vallisoletana.

Fue el día 9, ya en dependencias de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Valladolid, cuando se procedió a la apertura del paquete en presencia del destinatario del mismo y de su letrado, momento en el que se descubrió que en el interior había 25,66 gramos de una sustancia denominada mefedrona y valorada en 787 euros, un potente estimulante parecido a la metanfetamina que ocasiona graves daños a la salud e incluso la muerte y que podría haber generado un total de 500 dosis.