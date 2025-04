Pactar una Ley contra la Violencia de género y unidad de acción frente a aranceles, acuerdos entre Mañueco y Martínez

VALLADOLID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Pactar una Ley contra la Violencia de Género y avanzar en lograr una unidad de acción frente a los aranceles planteados por Donald Trump, son dos de los tres acuerdos que han cerrado este viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, en la que ha sido su primera reunión tras el cambio de la Dirección Socialista.

El encuentro se ha prolongado durante dos horas y en ella Martínez también ha encontrado una "receptividad importante" en torno a un tercer asunto como es el de abordar una estrategia en la que se fije que posicionamiento de Castilla y León en torno a la política de seguridad y defensa ante los fondos que ha puesto la UE para este fin con el objetivo de aprovechar oportunidades que puede generar este sector.

No obstante, como ha señalado Martínez, no ha logrado avanzar en otros asuntos. "Ha sido una reunión cordial, larga, con ni un mal gesto ni una buena acción", ha señalado el líder socialista, quien ha criticado no haber logrado el compromiso de Mañueco para presentar ante las Cortes un Proyecto de Presupuestos Generales de la Junta para 2025 y avanzar en la preparación ya de los de 2026.

Otra de las cuestiones en la que no ha habido "grandes avances", según el socialista, ha sido su petición de tramitar una Ley contra la Despoblación y generar nuevos incentivos de apoyo al emprendimiento empresarial.