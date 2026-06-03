El pacto PP y Vox en CyL incluye prioridad nacional y una vicepresidencia y 3 consejerías para los de Abascal

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, han rubricado este miércoles su acuerdo de Gobierno para la Comunidad en el que se incluye el término de prioridad nacional y en el que se estipula que los de Abascal contarán con una vicepresidencia y tres consejerías durante los próximos cuatro años de legislatura.

El Gobierno presidido por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco se conformará con dos vicepresidencias --la primera para Vox y la otra para el PP--, tres consejerías para los de Abascal y el resto --siete-- para los 'populares'. Así echará a andar el que será el segundo pacto de gobierno entre ambas formaciones, el primero de ellos fallido tras la salida de Vox en julio de 2024, fecha desde la que el PP ha gobernado en solitario en la Comunidad.

El texto que han rubricado para cerrar este acuerdo se nutre con 324 medidas con el fin de bajar al detalle para garantizar su cumplimiento durante los próximos cuatro años y donde se incluye el término de prioridad nacional como ya se ha hecho con acuerdos similares rubricados en Extremadura y Aragón.

En concreto, los de Vox se harán cargo de la Vicepresidencia primera que ocupará Carlos Pollan y que tendrá una cartera aún por definir. Así, Vox se encargará de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería y Medio Rural y Cultura Turismo y Deporte.

Por su parte, el PP tendrá la Vicepresidencia segunda sin cartera pero con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil, a la que se suma otras siete consejerías que serán Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Empleo, Universidades y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación; Medio Ambiente y Energía y Movilidad y Transformación Digital.

En el acuerdo, a diferencia de los rubricados en Aragón y Extremadura, el PP no cede a Vox la designación de un senador autonómico y así dos senadores corresponderán al PP y un tercero al PSOE.