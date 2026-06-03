Mañueco y Pollán refrendan un acuerdo "amplio" con 19 ejes y 324 medidas como la prioridad nacional para 4 años

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Vox en las Cortes, Carlos Pollán, han refrendado el acuerdo de gobierno alcanzado de 62 hojas este miércoles, 3 de junio, fruto de las negociaciones tras las elecciones del pasado 15 de marzo y que ha fructificado en 19 ejes y en 324 medidas y han defendido que dará estabilidad para cuatro años.

Y según ha remarcado Carlos Pollán en las primeras declaraciones tras conocerse el pacto, este "amplio y extenso" acuerdo de gobierno contempla el concepto de la prioridad nacional para el acceso de las ayudas.

"Es el mismo texto que en Extremadura y en Aragón", ha explicado por su parte Fernández Mañueco que ha aclarado que el concepto de prioridad nacional estará dentro del marco jurídico.

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