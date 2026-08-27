'Paisajes de mi memoria' llega al Zorrilla para mostrar las emociones y lugares que recorrió la pintora Elena González

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa junto a la madre y la hermana de la artista Elena González Fraile. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Zorrilla de Valladolid ha inaugurado la exposición pictórica 'Paisajes de mi memoria', una selección de la obra de la artista Elena González Fraile, que se podrá visitar a partir de este jueves, 27 de agosto, hasta al 4 de octubre, que plantea un recorrido por "los lugares y las emociones" que acompañaron a esta artista "a lo largo de su vida".

Así lo ha explicado la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, y la hermana de la artista, Laura González Fraile, quienes han presentado la muestra que ha adquirido "un carácter especialmente emotivo" al rendir homenaje a González, fallecida hace dos años.

Para Laura González, también organizadora de la exposición, supone una forma de "preservar y compartir el legado artístico a nuevos públicos y de mantener presente una trayectoria construida desde la sensibilidad y la conexión con el paisaje".

En esta línea, la hermana de la artista ha destacado el "reencuentro" que supone para ella y su familia ver "las colecciones de cuadros", "la forma en la que González produjo su obra", en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla.

Sobre la técnica pictórica de González, Burgoa ha destacado que sus obras "no están trabajadas minuciosamente", para incidir en que eso es lo que las hace "aún más bonitas, más prestigiosas". "Tiene una forma de estampar muy difícil de conseguir, son diferentes y hablan de lo que es el suelo, pero también de lo que es el aire".

Asimismo, además de recordar las localizaciones en las que habitó la autora y su forma de sentir, la diputada ha señalado la faceta literaria de González, a quien "le gustaba mucho escribir", motivo por el que en la exposición hay un poema que habla de que "fijarse en sus obras es la mejor forma de conocerla".

"Nosotros consideramos que sí que tenía un gran talento para pintar, pero como les pasa a muchos artistas, el hecho de tener que dedicarse a otras actividades laborales para poder vivir le generaba malestar", ha manifestado González, quien ha reivindicado la situación "complicada" que cruzan las personas que se dedican a crear y, por ello, ha hecho un llamamiento a "que no desistan".

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Elena González Fraile era licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y desarrolló su trayectoria de creación artística mientras practicaba la docencia en el ámbito de las artes plásticas en Soria.

Años más tarde, residió en Sóller (Mallorca), una estancia que marcó su producción y en la que el paisaje se convirtió en uno de los principales ejes de su universo creativo.

En esta etapa, su pintura no buscaba reproducir "la naturaleza de manera mimética, sino interpretarla desde la emoción y el recuerdo". Así, la tierra, el aire, el agua y la luz se transforman en elementos pictóricos a través de los que la artista construyó un paisaje íntimo y personal.

Uno de los rasgos técnicos más reconocibles de su obra es el empleo de óleo aplicado con espátula sobre tabla, forma que le permitió trabajar la materia y el color a través de superposiciones de planos y que ha dotado a sus pinturas de "una gran fuerza expresiva marcada por su riqueza textural".

Además, en su producción la luz y el color tienen un protagonismo "especial" en los cuadros en los que "conviven" la sobriedad del paisaje castellano y los intensos contrastes del Mediterráneo.

De esta forma, entre sus trabajos destacan las series inspiradas en la Sierra de Tramontana y en los espacios marinos y costeros, con la presencia recurrente de sus característicos veleros.