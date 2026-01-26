El Palacín (León) acoge el 21 de febrero un taller de autor con Eduardo Nave en el marco de 'Expositivos 25'

El fotógrafo Eduardo Nave ofrecerá un taller de autor en El Palacín de León en el marco de 'Expositivos 25'. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La muestra 'Expositivos 25' da continuidad a su programa de actividades paralelas el próximo día 21 de febrero con el taller de autor 'El proyecto fotográfico: idea, proceso y presentación' a cargo del fotógrafo de reconocida trayectoria profesional Eduardo Nave, cuya obra puede verse actualmente en el Palacín de León.

El taller está dirigido a fotógrafos y artistas leoneses, aficionados y profesionales y se celebrará en horario de 10.00 a 14.00 horas. A lo largo de la sesión, Eduardo Nave compartirá su experiencia profesional y abordará las distintas etapas que intervienen en la creación de un proyecto autoral: desde el planteamiento inicial y el desarrollo creativo hasta las estrategias de producción, edición y presentación final.

Además, se permitirá un espacio en el que el autor pueda examinar el trabajo de cualquier asistente que lo desee, siempre en exposición abierta y junto a todos los participantes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Para participar es necesario inscribirse antes del día 8 de febrero enviando un email a talleresdeautor@gmail.com, donde se deberá adjuntar un pequeño PDF con imágenes o una carta de presentación. Cumplido el plazo, Eduardo Nave seleccionará, por orden de inscripción y con la documentación anteriormente citada, a 20 participantes que serán notificados vía email.

Eduardo Nave Eduardo Nave (Valencia 1976) es fotógrafo y técnico superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía por la Escuela de Arte Superior de Diseño (EASD) de Valencia y cofundador en 2005 del colectivo Nophoto, galardonado con los premios ARCO y Revelación PhotoEspaña 2006. Asimismo, ha impulsado y coordinado relevantes proyectos editoriales y documentales como la publicación DÚO (2014), El Diari Indultat (2016) y el libro 'Tiempo Detenido. Memoria fotográfica del confinamiento' (2020).

Desde 2001 desarrolla una intensa labor profesional para medios nacionales e internacionales. Su trabajo personal, representado por las galerías Daniel Cuevas (Madrid) y Juan Silió (Santander), ha sido reconocido con numerosas becas y premios, entre ellos de la Fundación Marcelino Botín, Casa de Velázquez, Fotopres La Caixa, PhotoEspaña al mejor libro del año 2018, Life Framer 2021, Imagenera 2023 y Arte Enate 2023/24; además de la nominación al Leica Oskar Barnack 2023.

Asimismo, su obra ha sido expuesta en instituciones, festivales y ferias internacionales de referencia y forma parte de destacadas colecciones públicas y privadas en España y Europa.

'EXPOSITIVOS 25', HASTA EL 28 DE FEBRERO

Por otro lado, continúa abierta hasta el próximo 28 de febrero la exposición de los cuatro proyectos seleccionados en la quinta convocatoria de Expositivos: 'Las cuatro estaciones del Tajogaite en treinta y seis vistas' de Eduardo Nave, 'Hiato alpino, la nieve ya no sabe a nieve' de Filippo Poli, 'Donde estamos nosotros' de Azul G. Vargas e 'Igual que nunca' de Víctor Justel.

Esta muestra puede visitarse hasta el próximo 28 de febrero y de martes a viernes hasta el 20 de febrero continúan los recorridos didácticos interpretativos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos y organizaciones. En este caso es imprescindible reserva previa en el correo electrónico proetocio@gmail.com y en el teléfono 652047598.

Además, los domingos a las 12.00 horas hasta el 22 de febrero se realizan visitas comentadas dirigidas al público general, una actividad para la que no es necesaria inscripción previa.

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes. Los lunes está cerrado.