El Palacio del Conde Luna acoge desde este miércoles las VI Jornadas 'León, cuna del parlamentarismo'

LEÓN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Conde Luna acogerá desde este miércoles las VI Jornadas 'León, Cuna del Parlamentarismo', organizadas por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León en el marco del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo'.

Las Jornadas, coordinadas por Ricardo Chao Prieto con la colaboración de la Asociación Cultural Faceira, se centrarán en la historia de los concejos, antepasados directos de las actuales juntas vecinales leonesas. Las conferencias serán impartidas por algunas de las principales autoridades en la materia y tendrán lugar a lo largo de tres días consecutivos en el Palacio del Conde Luna a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo comenzará el miércoles día 3 con la conferencia 'El concejo y el ordenamiento concejil. Claves y referencias de la democracia directa en el Reino de León', a cargo del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de León (ULE) desde 1992 y en la actualidad catedrático emérito Laureano M. Rubio Pérez. Se centrará en los orígenes, composición y funcionamiento de los concejos de la Edad Moderna, aunque se establecerán vínculos con el presente y el posible futuro de esta institución.

El jueves día 4 será el turno de 'Las hermandades medievales leonesas', que serán desglosadas por el medievalista y doctor en Derecho y catedrático E.S. Eduardo Fuentes Ganzo. Las hermandades concejiles constituyen un tema nuclear en la forja y genealogía medieval de las libertades, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Las hermandades en el reino leonés fueron "pioneras" en muchos aspectos y, también, "singularmente activas". Con el lema "un mismo coraçon e una misma voluntat", tomaron una dimensión política para actuar frente a los reyes en defensa colectiva de sus libertades.

LOS COMUNALES Y LOS MONTES.

Para finalizar las Jornadas, el viernes 5 de septiembre se abordará la Edad Contemporánea con la conferencia 'Resistencias colectivas y conflictos en torno a los comunales y los montes en la provincia de León (1850-1936)', impartida por el doctor en Historia Económica José A. Serrano Álvarez.

Serrano Álvarez cuenta con una interesante tesis titulada 'La pervivencia del comunal en la transición a una economía capitalista. León (1800-1936)', por la que ha recibido varios premios. Además, ha realizado varias publicaciones sobre comunales e historia agraria en revistas científicas internacionales.

En la conferencia explorará cómo la llegada del liberalismo en el siglo XIX transformó profundamente el mundo rural leonés y, en particular, las propiedades de los concejos de vecinos. Además, será analizado el impacto de las reformas liberales sobre la propiedad comunal.