El Palacio de Exposiciones de León acoge este sábado la gran final de Pequeños Gigantes, que citará a 300 escolares

LEÓN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de León acogerá este sábado entre las 10.00 y las 20.00 horas la gran final internacional del Torneo de Ajedrez Escolar Pequeños Gigantes, que contará con la participación de 300 escolares de 64 equipos, siete de ellos pertenecientes a centros educativos leoneses.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, ha presentado este miércoles esta cita acompañado por el director comercial de Fundación RMD, Nicolás González y la gerente de Aguas de León, María Pilar Lasheras.

Canuria ha destacado la importancia de la capital leonesa en el mundo del ajedrez como "punto de referencia" nacional e internacional. Además de este torneo, que se celebra por segundo año consecutivo en la ciudad, ha recordado que León alberga desde hace más de treinta años el Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, que atrae anualmente a los mejores jugadores del mundo, incluyendo campeones mundiales.

En la presente edición 40 niños y niñas leoneses representarán a la ciudad en este torneo en el que se citarán alrededor de 300 escolares. En concreto, de los 64 equipos participantes en esta edición figuran los colegios leoneses Luis Vives B, La Asunción, La Granja, Ponce de León, Bernardino Pérez, Leones Corredera y Campo Cruz.

Además, la competición contará con la participación de invitados internacionales, incluidos equipos de Noruega y Polonia, en colaboración con Norway Chess y también estará presente la gran maestra femenina Keti Tsatsalashvili.

El torneo, nacido en 2021 de la mano de la Fundación RMD, combina deporte, educación e inclusión y ha contado con la participación de más de 5.000 menores desde sus inicios, convirtiéndose en un "referente" del ajedrez escolar. Cada equipo está formado por entre cuatro y seis menores de entre seis y doce años, que se enfrentan en un sistema de liguilla hasta cuartos de final, semifinales y la gran final.

RONDA FINAL, EN FORMATO 'ARMAGEDÓN'

Las partidas tienen una duración de 20 minutos y la ronda final se juega en formato 'Armagedón', donde las piezas blancas deben ganar para triunfar, mientras que las negras se imponen en caso de empate. Así, Pequeños Gigantes promueve la competencia y los valores educativos y sociales.

Canuria ha destacado que, a través del ajedrez, los participantes desarrollan concentración, pensamiento estratégico, trabajo en equipo y habilidades cognitivas. Además, el torneo fomenta la inclusión, la convivencia entre diferentes nacionalidades, géneros y capacidades y la equidad, alcanzando en la presente edición un 40 por ciento de participación femenina.

Los organizadores han resaltado que el "verdadero valor" del torneo va "más allá" de la victoria en el tablero, ya que es una experiencia educativa y social en la que los niños aprenden a respetar al rival, cooperar, aceptar derrotas con dignidad y comprometerse con un futuro más sostenible. "Estamos muy orgullosos de la participación de nuestros equipos y de poder celebrar esta final internacional en casa, en la ciudad de León, donde nació esta iniciativa", han concluido.