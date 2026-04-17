El Palacio Obispal de Segovia acoge el día 29 la segunda Feria de FP con 16 familias profesionales y 1.500 alumnos

Presentación de la segunda Feria de FP que se celebrará en Segovia. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Obispal de Segovia acogerá el día 29 de abril la segunda Feria de Formación Profesional con la presencia de 16 familias profesionales y la asistencia de 1.500 alumnos.

El evento está organizado por la Cámara de Comercio de Segovia, la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, la Junta y la Fundación Caja Rural-Caja Viva de Segovia y abrirá las puertas de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas.

La feria ya celebró su primera edición en 2025, cuando superó los 3.000 asistentes, con el fin de tender puentes entre la comunidad educativa y el tejido empresarial de la provincia en torno a un modelo de Formación Profesional de carácter dual, es decir, en el que la empresa se convierte también en espacio de aprendizaje.

El acto de presentación ha contado con la participación de la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso; la presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia, María José Tapia; el director provincial de Educación, Diego del Pozo; la gerente de la Fundación Caja Rural, Beatriz Serrano; y el presidente de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Alberto Guerra.

Los organizadores, que aspiran a consolidar ese éxito y ampliar su alcance en esta segunda edición, han señalado que la Formación Profesional vive un momento de crecimiento sostenido en Castilla y León, con un número creciente de alumnos que la eligen como vía de acceso al mercado laboral.

Solo en Segovia, se ofertan actualmente 75 títulos formativos englobados en 16 familias profesionales, con cerca de 1.500 alumnos matriculados en los distintos niveles (básico, medio, superior y de especialización).

La feria reunirá a esas 16 familias profesionales y a varios centros educativos de la provincia, junto con la Escuela de Arte y el Conservatorio. Cada familia profesional contará con un espacio atendido por docentes y alumnos, donde se realizarán demostraciones prácticas en directo, talleres y exhibiciones de proyectos y equipamiento.

DESARROLLO

Entre las actividades previstas figuran simuladores de cirugía virtual y equipos de realidad aumentada, entre otros ejemplos del tipo de formación que se imparte en los distintos ciclos.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la incorporación de un bloque específico de orientación laboral, en el que participarán alrededor de 15 empresas de la provincia y unos 150 estudiantes de FP.

En un formato de entrevistas rápidas -conocido como 'speed dating' laboral-, los alumnos tendrán entre cuatro y cinco minutos para presentarse ante cada empresa, obtener información sobre sus vacantes y entregar su candidatura.

Las sesiones se organizarán en tres turnos de 45 minutos, con cinco empresas por turno, y será necesaria inscripción previa según los perfiles demandados.

La presidenta de la Cámara de Comercio, María José Tapia, ha subrayado que encontrar personal cualificado es uno de los principales problemas que trasladan las empresas de la provincia, y ha hecho un llamamiento tanto a compañías como a familias y estudiantes para que acudan a la feria.

En la misma línea, la delegada de la Junta, Raquel Alonso, ha recordado que la FP "se ha convertido en una vía de éxito en la educación" y ha animado especialmente a las familias que aún dudan entre esta opción y la universidad a que visiten el evento y comprueben in situ la oferta disponible.

Por su parte, el presidente de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Alberto Guerra, ha destacado el papel de las empresas familiares como referente para los jóvenes y ha anunciado que durante la jornada se desarrollará una dinámica de orientación vocacional con estudiantes, en la que se trabajará el autoconocimiento, las competencias demandadas por el mercado y las vías de incorporación al mundo laboral.