El Palacio Pimentel de Valladolid acoge la muestra 'Oxidaciones', una reflexión sobre la memoria de los objetos

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, acompañada por el artista Luis Nieto en el Palacio de Pimentel. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Pimentel, sede de la Diputación de Valladolid, acoge la muestra 'Oxidaciones', del artista vallisoletano Luis Nieto y que ofrece una forma de contemplar una reflexión sobre la memoria de los materiales y los objetos abandonados.

Dicha muestra se ubica en la Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca que se podrá ver de martes a domingo de 12.00 a 14.00 y de 19.00 a 21.00 horas hasta el próximo día 23 de agosto.

La diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, acompañada por el artista Luis Nieto, ha inaugurado este jueves la colección escultórica de "elementos rescatados del olvido que encuentran una segunda vida", según ha explicado el segundo, mientras que la primera, ante la amplia selección de obras, añade que la muestra nos invita a detenernos "ante aquello que muchas veces pasa desapercibido".

El autor trabaja sobre tapas de registro, estructuras de sillas, chapas de hierro y de madera oxidadas y después las combina con marmolina, sal marina, polvo de carbón y acrílico sobre tabla.

Nieto describe su trabajo como fruto de "los paseos por el campo". El autor ha señalado que generalmente localiza "metales" o "sillas oxidadas", un material que abunda en la colección ya disponible en el palacio.

"El tiempo, el sol y la lluvia son los pinceles que pintan estos objetos", ha apuntado en la exhibición que recorre su evolución artística con el "informalismo" de sus primeros trabajos y la "geometría" que le define en la actualidad.

Asimismo, tras algunas pincelas sobre la muestra, el propio artista ha explicado que su forma de entender la creación "no necesita de demasiadas explicaciones, no esconde nada, no hay recado oculto alguno, es lo que se ve".

SOBRE EL AUTOR

El vallisoletano Luis Nieto se formó en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valladolid y en el Taller de Artes Imaginarias (T.A.I.) de Madrid.

Cuenta con una extensa trayectoria expositiva, individual y colectiva, desarrollada desde mediados de los años ochenta, con muestras en el propio Palacio de Pimentel, el Museo de Zamora, el Museo Patio Herreriano, la Fundación Segundo y Santiago Montes o el Centro Tenerías de Cuéllar (Segovia), entre otros espacios.

Su obra forma parte de colecciones como las de la Diputación de Valladolid, la Diputación de Palencia, la Diputación de Zamora, el Museo Universitario de Valladolid (MUVA) o el Ayuntamiento de Valladolid, y ha sido reconocida con distinciones como el primer premio del Certamen de Pintura Ciudad de Palencia o el primer premio del Certamen de Pintura ACOR de Castilla y León.