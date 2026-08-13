Los palacios de Superunda y Verdugo de Ávila inauguran dos exposiciones de atavíos medievales y fotografías

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, visita la exposición de atavíos medievales en el palacio de Superunda. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los palacios de Superunda y Verdugo de Ávila han inaugurado este jueves dos exposiciones dedicadas a atavíos medievales y a las mejores fotografías de la última edición del mercado medieval de la ciudad, respectivamente, como anticipo de las XXIX Jornadas Medievales de Ávila, que tendrán lugar durante el primer fin de semana de septiembre.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha visitado la exposición de atavíos que podrá verse en el palacio de Superunda hasta el domingo 6 de septiembre, una muestra titulada 'Espacios' y comisariada por Carmen Andueza, responsable del diseño y confección de gran parte de las indumentarias que se pueden ver durante el mercado medieval de la ciudad.

A través de una veintena de atuendos, la exposición recorre tres espacios diferenciados y comienza por uno dedicado a las personas del pueblo y oficios, como campesinas, artesanos con cofias, blusas, blusones y atavíos tradicionales que se pueden ver en tres modelos, según ha explicado el Ayuntamiento abulense en un comunicado recogido por Europa Press.

El segundo de los espacios está dedicado a las cortesanas, que eran las damas que acompañaban a las clases altas en la corte, mientras que el tercero se dedica íntegramente a las propias damas.

Asimismo, la muestra cuenta con tres modelos de hombre, correspondientes a un caballero y a trajes más regios, así como tocados y complementos, todo ello realizado con tejidos lo más fieles posibles a la época, incluidas las pasamanerías y sedas.

La exposición, que cuenta con algunos modelos confeccionados expresamente para esta muestra, se puede visitar en el horario de apertura del palacio de Superunda, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y se completará con un taller que, en el marco de las Jornadas Medievales, se realizará en este espacio el sábado 5 de septiembre.

Esta actividad será de 12.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 18.00 horas, e incluirá un concurso de diseño de trajes medievales, en el que se seleccionarán un modelo de adultos y un modelo infantil para su confección gratuita para la siguiente edición del Mercado Medieval.

Las inscripciones para participar en este taller se encuentran abiertas en los establecimientos de El Dedal.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

Además de esta exposición, el palacio de los Verdugo ha abierto también la tradicional muestra dedicada a las mejores imágenes que dejó el mercado medieval el año pasado, con 44 fotografías seleccionadas por la Asociación Fotográfica Abulense, entidad que colabora en esta tarea y que también forma parte del jurado que selecciona las mejores imágenes que se emplean en la siguiente edición tanto para el cartel como para el programa de actividades.

La muestra de fotografía estará abierta hasta el sábado 12 de septiembre y entre las mejores imágenes seleccionadas de la edición de 2025 del mercado medieval se encuentran las ganadoras.

En concreto, la imagen ganadora, que protagoniza el cartel de la presente edición de las Jornadas Medievales de Ávila, fue la realizada por Luis Antonio Sánchez Schmitt y consiste en unos aldeanos que portan sus útiles de trabajo, junto a un soldado de espaldas y con la espadaña del Carmen de la muralla de fondo.

Igualmente, entre las fotografías que se pueden ver en la muestra, se encuentran las premiadas con las cinco menciones especiales del concurso que se realiza anualmente con este fin.

La imagen de inspiración cristiana corresponde a un momento de las justas medievales, con caballeros en contienda y la muralla de fondo, realizada por Raúl Pindado Collado, mientras que Pedro Martín García es el autor de la fotografía ganadora en la mención de inspiración judía, con una imagen que representa a una persona al fondo con una espada de un caballero en primer término.

Por su parte, la fotografía de inspiración árabe tiene como autora a Noelia María Gómez Chimeno, que representa a uno de los vendedores del mercado mientras elabora un plato típico de la cocina árabe, y la fotografía de animación es la realizada por Javier Palomo López, que presentó una imagen de una bruja, uno de los personajes que más llamó la atención en la última edición de las Jornadas Medievales de Ávila.