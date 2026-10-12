Palencia acoge los días 15 y 16 de octubre el IV Congreso de Economía Plateada que reunirá a expertos en longevidad

PALENCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Palencia acogerá este jueves y viernes, días 15 y 16 de octubre, el IV Congreso de Economía Plateada, unas jornadas que reunirá a expertos que analizarán los cuidados y otros ámbitos que acompañan al envejecimiento, desde la formación hasta la gestión del patrimonio.

El congreso girará en torno al análisis de la planificación de servicios públicos y el diseño de productos empresariales para atender a la población mayor de 65 años que en España pasará de representar el 21,1 por ciento al 30,9 en el año 2076, según ha trasladado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

La programación incluirá nueve mesas entre ambas jornadas, cinco el jueves y cuatro el viernes, y en estas se combinarán los debates con una zona expositiva y encuentros profesionales, entre los que tendrán presencia universidades, centros tecnológicos, organizaciones de mayores, entidades asistenciales y representantes municipales.

La primera jornada abordará los cuidados y la vida independiente con la permanencia en el hogar y la capacidad de decisión como asuntos centrales, de manera que participarán el Imserso, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia.

La segunda jornada girará en torno a la salud, prevención y cuidados, especialmente dedicada al tránsito del hospital al hogar, con presencia prevista del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.

De esta forma, la cita también contará con representación municipal de Salamanca y Valladolid; la Federación Española de Universidades Populares; Secot; la Cámara de Comercio; las compañías Mapfre, Amazon Alexa y Sioslife, y los centros tecnológicos Noddo, ITCL y Cartif.

Además, tendrá en sus mesas a expertos como el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Antonio Sánchez Cabaco; el profesional de Auren, Javier Cantera; el coordinador de la sesión sobre finanzas, patrimonio, seguros y longevidad, Iñaki Ortega; y el profesor del área de Economía Financiera de la Universidad Carlos III, Pedro Serrano.

Asimismo, la clausura contempla la presentación de una 'Declaración de Palencia por la Economía Plateada', precedida por las sesiones sobre salud, espacios amigables, seguridad económica y talento sénior.