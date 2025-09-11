Palencia celebra la Feria de Movilidad Sostenible 2025 con un programa centrado en la innovación y la inclusión

Presentación de la MoviSop2025 que se celebrará en Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 11 Sep. (Europa Press) -

Palencia acogerá, del 17 al 22 de septiembre, la Feria de la Movilidad Sostenible MoviSop2025 con un programa que incluye exhibiciones, rutas y jornadas en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.

Este evento comprende una agenda de actividades dirigidas a profesionales, estudiantes y familias, con el objetivo de sensibilizar, formar y fomentar alternativas de transporte más limpias, accesibles e inclusivas, tal y como han adelantado los organizadores durante la presentación de la MoviSop 2025.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado que está actividad no solo ofrece una programación "dinámica y participativa", sino que representa un enfoque sistémico y educativo de la movilidad.

Castro ha señalado que las actividades propuestas combinan innovación técnica, sensibilización y conciencia social, promoción tecnológica y activación ciudadana mediante experiencias concretas.

"MoviSoP encarna los principios de la Semana Europea de la Movilidad 2025: transporte disponible, accesible, inclusivo, asequible y seguro para todas las personas", ha apuntado.

El programa arranca el miércoles 17 de septiembre con el Hackathon 20x20, en el Centro Efides, donde hasta 400 personas trabajarán en grupos colaborativos para diseñar soluciones que hagan de Palencia una ciudad más accesible y conectada, coincidiendo con el 20 aniversario de Cocemfe Castilla y León.

SENSIBILIZACIÓN

El jueves 18 la feria se trasladará a los centros de Formación Profesional, con talleres de sensibilización para estudiantes y el Taller de circulación segura con vehículos de movilidad personal (VMP), en colaboración con autoescuelas locales.

El viernes 19, el protagonismo será para los más pequeños con una jornada de sensibilización en educación primaria en el Parque del Salón, y por la tarde llegará la 22 Fiesta de la Rueda, con recorridos accesibles, exhibiciones deportivas, música en vivo y actividades solidarias organizadas por Acremif.

Al día siguiente, sábado 20, la Exposición de vehículos cero emisiones llenarán la Calle Mayor, el Parque del Salón y la Plaza Mayor de modelos eléctricos, híbridos y de hidrógeno, junto con una exhibición de BMX, MTB y skateboarding para promover la movilidad activa entre los jóvenes.

La creatividad tomará las calles el domingo 22 con la II Carrera de Autos Locos, en el Paseo y la carretera del Cristo del Otero, un evento participativo y divertido con vehículos no motorizados.

Finalmente, el lunes 22 de septiembre, Palencia celebrará el Día Europeo sin Coches con la tradicional Bicicletada MoviSoP 2025, que reunirá a ciclistas en un recorrido urbano circular de 10 kilómetros con salida y llegada en la Plaza de la Inmaculada.

Con esta programación, el Consistorio ha señalado que Palencia reafirma su compromiso con la movilidad sostenible, la innovación y la participación ciudadana.