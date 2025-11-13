Palencia contará con un Aula de Convivencia para mejorar las relaciones sociales de los escolares

PALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Palencia va a poner en marcha un aula de convivencia externa municipal, una experiencia piloto que nace como una iniciativa educativa y preventiva destinada a favorecer la mejora de la convivencia escolar y social en el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros educativos.

Está destinada para aquellos jóvenes que cumplan medidas de modificación temporal del horario lectivo o con indicadores de riesgo de exclusión social o absentismo escolar, tal y como han explicado los responsables del proyecto durante su presentación. Esta iniciativa estará desarrollada por profesionales de la Psicología, la Educación y el Ámbito Social, en colaboración con las familias, tutores, orientadores y equipos directivos de los centros educativo. Además contará con la participación de la Unidad de Agentes Tutores de la Policía Local y coordinado desde la Concejalía.

El Aula de Convivencia estará en marcha entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre en el Centro Cultural Lecrác. Se trata de una experiencia temporal, pero con vocación de que pueda mantenerse en el tiempo.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Palencia ha explicado que el aula funcionará como un recurso municipal complementario a los existentes en el sistema educativo, que busca "convertir las sanciones o conflictos en oportunidades educativas y de crecimiento personal, promoviendo una convivencia positiva y preventiva desde la comunidad local".

En este sentido, el edil ha destacado la importancia de poder contar con el respaldo y la colaboración de la Dirección Provincial de Educación, tanto para la derivación de casos como para el seguimiento y evaluación de esta experiencia piloto, con vistas a su posible continuidad y ampliación en cursos posteriores.

La intervención con el alumnado se articula a través de planes individualizados de acompañamiento educativo y psicosocial, diseñados y coordinados con los centros de origen. Estos planes combinan actividades psicoeducativas y dinámicas grupales orientadas a la reflexión sobre la conducta, la asunción de responsabilidades y la reparación del daño causado; educación emocional y en valores, para reforzar la autoestima, la empatía, el control de impulsos y la convivencia democrática.

También habrá talleres de habilidades sociales y resolución pacífica de conflictos, trabajando la comunicación asertiva, la cooperación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones responsables; actividades deportivas, artísticas y de expresión corporal, que favorecen la canalización positiva de la energía, la cohesión grupal y el bienestar emocional; espacios de tutoría y acompañamiento individual, donde cada alumno o alumna analiza sus dificultades y define compromisos personales de mejora, en coordinación con el profesorado tutor y las familias; intervención con las familias, mediante entrevistas, orientación y seguimiento, fomentando su implicación y corresponsabilidad en el proceso de cambio.

Por último, y siempre que lo autorice la familia, los Agentes Tutores de la Policía Local podrán acompañar y trasladar a los alumnos al Aula de Convivencia municipal, en caso de que localizado en la vía pública durante el periodo de modificación horaria.

En la misma línea que el Aula de Convivencia, el Ayuntamiento también pondrá en marcha el proyecto 'Mensajes que Conectan", que busca promover la salud mental juvenil mediante un canal confidencial de acompañamiento emocional por WhatsApp y correo electrónico, atendido por profesionales.

La iniciativa está dirigida a jóvenes de hasta 25 años y ofrece escucha empática, orientación y, cuando sea necesario, derivación a recursos especializados. Se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025, con atención garantizada en menos de 24 horas y una campaña de difusión en redes y centros educativos.

El canal estará disponible a través del WhatsApp 629 341 775 y el correo electrónico info@reencuentrosaludmental.es.