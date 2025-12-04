Palencia recuerda la figura de Nikola Tesla con una exposición sobre su vida y sus descubrimientos

Detalle de la exposición sobre Nikola Tesla. - FUNDACIÓN LA CAIXA

PALENCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parque de El Salón de Palencia acoge hasta el próximo 12 de enero una exposición itinerante sobre la figura de Nikola Tesla y sus logros en el campo de la electricidad moderna.

La Fundación 'la Caixa', en colaboración con el Nikola Tesla Museum, es la responsable de esta exposición que ha llegado a la capital con la colaboración del Ayuntamiento.

La muestra recorre la vida y la obra del ingeniero serbio, una figura "clave" en la historia de la ciencia por el desarrollo de inventos que marcaron el siglo XX, como la invención del motor de inducción, el desarrollo de la corriente alterna como fuente de energía y la transmisión inalámbrica de la energía y de la información tal y como han destacado sus promotores durante la inauguración.

Los visitantes podrán ver módulos electromecánicos que permiten reproducir el funcionamiento de los aparatos e ingenios ideados por Tesla para entender de manera didáctica y algunos de los principios físicos que se esconden tras sus creaciones.

Tesla fue un pionero en ramas de la ciencia y las tecnologías que ya se encontraban en expansión, pero también en otras que aún tardarían años en ser tomadas en consideración, como la robótica o las comunicaciones interplanetarias. De Tesla, existen documentadas 280 patentes en 26 países diferentes.

A pesar de su genialidad y su visión, Tesla no estaba dotado de una gran perspicacia para los negocios y fue plagiado por algunos de sus contemporáneos.

Tras décadas de aportaciones relevantes en varios campos científicos, algunas de las cuales terminaron por arruinarlo, murió en soledad y fue prácticamente olvidado durante años, a pesar de que más tarde se convirtió en un icono popular rodeado de algunas teorías conspiratorias inverosímiles.

Esta exposición, que pudo verse primero en formato de sala en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa y en diversos CaixaForum, se ha adaptado ahora a un formato itinerante que recorrerá numerosas ciudades de España y Portugal.

En Palencia, la exposición podrá verse hasta el 12 de enero de 2026 en dos unidades móviles que se despliegan y se convierten en dos salas de cien metros cuadrados cada una, gracias a las cuales la Fundación 'la Caixa' puede ahora acercar la figura de Tesla a más públicos.