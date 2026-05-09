Palencia reúne a la élite científica solar y se prepara como "enclave privilegiado" para ver el eclipse del 12 de agosto

Programa del Congreso sobre el Sol y Eclipse que se celebra en Palencia el día 18 de mayo. - DIP PALENCIA

PALENCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El centro Cultural Provincial de Diputación de Palencia se convertirá en la capital de la ciencia solar con un simposio internacional que reúne a científicos, investigadores y físicos que tratarán de profundizar en el conocimiento del sol y en la exploración espacial en una provincia que es un "enclave privilegiado" para ser testigo del eclipse solar del 12 de agosto.

Un fenómeno astronómico "excepcional" y uno de los "espectáculos de la naturaleza más maravilloso" que en todo el planeta sólo se podrá ver desde España, y donde la provincia de Palencia es un "enclave privilegiado" para poder seguir y contemplar dicho fenómeno.

Palencia concentra algunos de los conjuntos patrimoniales más valiosos del norte de España, como el Románico Palentino, además de ser "un pequeño paraíso" para el turismo de naturaleza y un destino "completo" que ofrece arte romano y románico, Canal de Castilla, Camino de Santiago montaña salvaje y llanuras llenas de vida.

Ahora, la provincia se prepara para observar y vivir en primera persona el eclipse solar de agosto, que en el caso de Palencia la totalidad llegará sobre las 20.30 horas del 12 de agosto y durará unos 100 segundos, lo que convierte a este territorio en un "enclave privilegiado" para poder disfrutar de un fenómeno de la naturaleza "extraordinario y único", como así lo ha reconocido el ingeniero aeronáutico y miembro de la Agencia Estatal Europea, el palentino César García Marirodriga.

Para ello, desde la Diputación Provincial se ha impulsado un Congreso Internacional de Sol y Eclipse (Solpé), que se celebra el 18 de mayo, en el que científicos de talla internacional, como José Marcos del Toro, Marcos Romol y y Javier Rodríguez Pacheco compartirán los últimos avances sobre el conocimiento del sol y la importancia de los eclipses en la historia de la humanidad.

Y es que, no se trata sólo de alzar la vista y mirar al sol ya que la humanidad vive "dentro de la influencia del sol" a nivel planetario, biológico, personal, tecnológico y social por lo que conocer al astro 'rey' es clave para la vida en la tierra.

Por ello, en este congreso científico internacional se hará hincapié en la necesidad de poder observar el eclipse del 12 de agosto "de forma segura y responsable" en los espacios que se van a habilitar en diferentes puntos de la provincia, además de que la Diputación distribuirá gafas homologadas para disfrutar de este fenómeno.

Asimismo, este encuentro científico de primer nivel tratará de llegar al público en general, estudiantes y profesionales científicos a través de un encuentro participativo, cercano y accesible "para el diálogo científico" sobre cuestiones como el impacto de los eclipses en la ciencia y el conocimiento, la corona del sol, el sol desde el espcaio o el aspecto humano de la ciencia.

Más de 250 noches despejadas al año y amplios horizontes sin contaminación lumínica hacen de la provincia de Palencia un enclave "privilegiado" que combina buenas condiciones astronómicas con un rico entorno natural y patrimonial y un territorio "perfecto" para disfrutar el 12 de agosto de todo un fenómeno astronómico.