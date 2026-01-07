Palencia, Valladolid y Zamora estarán en aviso por niebla y Burgos por viento durante este jueves

Mapa de avisos en Castilla y León para el 8 de enero de 2026. - AEMET

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las provincias de Palencia, Valladolid y Zamora estarán en aviso amarillo --peligro bajo-- por niebla y Burgos por viento durante este jueves, 8 de enero, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, los avisos por niebla que pueden limitar la visibilidad a 100 metros estarán vigentes desde la medianoche hasta las 12.00 horas del jueves en las zonas de meseta de Palencia, Valladolid y Zamora.

En el caso de Burgos, el aviso por vientos que pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora se activará entre las 11.00 y las 20.00 horas.