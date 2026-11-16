El palentino David Barcenilla, de Saque Pádel Social Club, mejor barista de CyL

Ganador del II Campeonato Barista de Castilla y León ‘Palencia Ciudad del Café’. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

David Barcenilla, de Saque Pádel Social Club, en Palencia, se ha alzado con el título de mejor barista de Castilla y León tras imponerse en la final del II Campeonato Barista de Castilla y León 'Palencia Ciudad del Café', organizado por Cetece con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia.

El Aula del Café de Palencia ha sido el escenario de este encuentro que ha reunido a los diez finalistas procedentes de las diferentes provincias de Castilla y León.

Durante la jornada, los participantes han demostrado su capacidad para interpretar cada café, cuidar cada detalle de la elaboración y ofrecer propuestas de calidad ante el jurado, tal y como han destacado desde la organización.

La clasificación la ha liderado David Barcenilla. El jurado ha valorado la calidad técnica y sensorial de sus dos elaboraciones, destacando el sabor y los aromas.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, le ha entregado el trofeo que le acredita como ganador, además de los 600 euros con los que está dotado el premio.

El segundo puesto ha correspondido a Víctor Chicote de Enjoy Coffee, en Soria, que ha recibido un premio de 300 euros de manos de Javier Labarga, presidente del Cetece. El tercer puesto ha sido para Valentín García, de Sonríe León, que ha recogido un premio de 150 euros de manos de la concejala de impulso económico, Judith Castro.

Además, todos los participantes recibieron un diploma y obsequios de las marcas colaboradoras.

Durante la competición, los finalistas han tenido que demostrar sus habilidades en la elaboración de dos modalidades de café: espresso y cappuccino con latte art.

El jurado ha evaluado las características sensoriales de las bebidas y la presentación, además de otros aspectos técnicos. La limpieza, la organización del trabajo y el control de los equipos fueron aspectos clave en la valoración de cada participante.