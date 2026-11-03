Los palentinos elegirán entre diez proyectos dónde invertir los 150.000 euros de los Presupuestos Participativos

Charo García y Cristina Alves durante la presentación de las propuestas - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha seleccionado diez proyectos de entre las 42 iniciativas presentadas por los ciudadanos a los Presupuestos Participativos de 2027, unas propuestas que podrán votarse hasta el 2 de diciembre y contarán con 150.000 euros de dotación.

La delegada del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, ha presentado las iniciativas que han superado la valoración técnica y que se someterán ahora a votación popular, todas ellas responden a demandas relacionadas con la conservación, la limpieza, la iluminación, la accesibilidad y el mantenimiento de los espacios públicos.

La edil, que ha estado acompañada por la jefa de servicio, Cristina Alves, ha destacado que el Consistorio ha recibido 42 propuestas en total, una cifra que ha calificado de "éxito" al compararla con el número de propuestas recogidas en otras ciudades de mayor población.

Las iniciativas seleccionadas son la adecuación de un local municipal en el Parque del Salón para la Oficina de Atención al Mayor, la creación de un parque inclusivo e intergeneracional junto a la Casa del Agua, en el Parque del Otero, la adecuación del entorno ajardinado del Colegio de Huérfanos Ferroviarios como espacio botánico y de paseo, la recuperación de arbolado en la ciudad, la instalación de mobiliario urbano en diferentes barrios, la renaturalización y humanización de la plaza de San Carlos Borromeo y sus accesos peatonales, el acondicionamiento del paseo perimetral de Isla Dos Aguas y la instalación de sombras en los aparcamientos.

Junto a ellas, se han seleccionado la plantación de arbolado de sombra en el Prado de la Lana y un servicio de riego en la zona sur de la ciudad, así como la mejora de la iluminación de la dársena.

Por su parte, Alves ha explicado que las propuestas debían cumplir una serie de requisitos para pasar a la fase de votación, como ser competencia municipal, desarrollarse en espacios públicos y responder al interés general, además de resultar viables desde el punto de vista técnico y económico.

Los proyectos también debían respetar el marco jurídico y no coincidir con inversiones o actividades ya contempladas en el presupuesto municipal.

La valoración ha tenido en cuenta, además, criterios sociales como la atención a personas con capacidades diferentes o en riesgo de exclusión, la igualdad entre hombres y mujeres, el equilibrio entre barrios y zonas de la ciudad, la sostenibilidad y el fomento de la participación ciudadana.

De las 42 propuestas recibidas, cuatro procedían de asociaciones de vecinos, mientras que otras entidades sociales y asociaciones palentinas también presentaron iniciativas.

Las 34 inciativas restantes fueron registradas por ciudadanos particulares.

La votación puede realizarse desde hoy y hasta el 2 de diciembre a través de la plataforma digital Palencia eParticipa habilitada por el Ayuntamiento.

Además, las personas que tengan dificultades con las nuevas tecnologías podrán acudir a la Oficina de Atención al Mayor, situada en Mariano Timón, donde recibirán ayuda para emitir su voto.

García ha explicado que la ejecución de los proyectos dependerá de la valoración obtenida y de la dotación económica disponible.

Algunas actuaciones podrían llevarse a cabo con una inversión inferior a los 150.000 euros, lo que permitiría destinar el dinero restante a otras iniciativas.

En este sentido, la concejala se ha a la propuesta de adecuación de la Oficina de Atención al Mayor en el Parque del Salón, para la que considera que podría ser suficiente una cantidad inferior al presupuesto total.

También ha apuntado al caso de que alguna de las propuestas elegidas requiera una inversión superior a los 150.000 euros, podrían comenzar a establecer las bases para su desarrollo y continuar con las actuaciones en próximos presupuestos.