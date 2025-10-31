El Panteón Militar de Soria acoge el Acto del Día de los Difuntos

El subdelegado de Defensa en Soria, el coronel Ángel Esparza López, durante el acto del Día de los Difuntos en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Panteón Militar del Cementerio del Espino de Soria ha albergado el tradicional acto de homenaje a los militares fallecidos en acto de servicio desarrollado por la Subdelegación de Defensa de Soria.

Decenas de ciudadanos que visitaban el cementerio en el día previo al 1 de noviembre se han sumado a dicho acto que, ante la ausencia del comandante militar de Burgos y Soria, el general Arrazola, ha presidido el coronel jefe de la Unidad de Servicios de la Base 'Cid Campeador' de Castrillo del Val (Burgos), Óscar Ulpiano García Callizo, acompañado de personal de su unidad, así como de un grupo de la unidad militar de música de Burgos, miembros de la Subdelegación de Soria, veteranos de la Subdelegación y de la Guardia Civil.

Durante el homenaje a los caídos, además de la interpretación de 'La Muerte no es el Final' y el 'Toque de Oración', se ha realizado una ofrenda floral en las tumbas y se ha escuchado el himno nacional.

El subdelegado de Defensa en Soria, el coronel Ángel Esparza López, ha explicado que este homenaje se realiza en todos los cementerios en los que hay un panteón militar y se realiza un día cercano al 2 de noviembre, Día de los Difuntos.

En el caso de Soria, Esparza ha explicado que hay ocho militares enterrados merced a la cesión del Ayuntamiento en 1911 y ha concretado que, en aquella época, si alguien fallecía en Soria en el servicio militar y la familia no tenía recursos, se usaban estos panteones, utilizados también para los repatriados de la guerra de África. El último fallecido enterrado en Soria data de 1953.